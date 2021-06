¿Ha influido la pandemia en transformación digital? Experto responde

La transformación digital y los grandes cambios en la adopción y aplicación de tecnología han sido otro de los grandes focos que ha tenido la pandemia del coronavirus. Las empresas y personas se adaptaron y migraron a nuevas herramientas que también se desarrollaron en el camino.

Luis Goncalvez, presidente de Dell Technologies para Latam, habló del aprendizaje y el efecto que ha tenido el desarrollo en medio de la situación.



(Lea: ¿Cómo funcionan las plataformas digitales para tramitar sus giros?).



¿Dónde han visto el mayor impacto por la pandemia?



Sin duda en la transformación, en la aceleración de la adopción de tecnología, tanto de las personas como los gobiernos, vemos un enfoque distinto en aspectos como el trabajo remoto, nuevas perspectivas en la movilidad, en la contribución laboral, pues está más desarrollada y adoptada por las compañías. En las megatendencias se mantiene la nube privada, pública e híbrida, la mayor preocupación por la seguridad de los datos ya que vamos a una capa digital más grande e importante en todo lo que hacemos.



¿Cómo van a resolver la necesidad de la oficina híbrida en el contexto actual?



Realmente estamos viviendo tres momentos distintos, porque no todos los países viven el mismo instante y la pandemia no se ha comportado igual en todos los territorios. Al inicio tuvimos que garantizar la seguridad y cuidado de la vida de las personas al tiempo que se tenían las oficinas en casa y así las empresas podían seguir, hubo un movimiento fuerte y adopción de soluciones tecnológicas.



(Vea: ¿Quiere estudiar? Conozca cursos gratuitos enfocados en lo digital).



El segundo momento es el de la resistencia, cuánto tiempo bajo ese concepto de trabajo remoto se puede seguir, cuidando además las vulnerabilidades de seguridad, las operativas en términos de volumen de producción y el manejo de las inversiones.

El otro es el regreso y la transformación. Muchos de los países invirtieron en apoyos y estos recursos de alguna forma han retornado, sea en consumo o inversión, así que habrá una nueva economía.



Nuestra visión desde el punto de vista positivo es que saldremos más fuertes y resistentes, unidos y conectados a los problemas de escala global y por tanto vamos a usar aún más la tecnología para acelerar la transformación y traer más oportunidades, y democratizaremos el acceso.



(Vea: Cinco predicciones en transformación digital en 2021).



Así que la vena digital va a impulsar la recuperación de la economía.



Tenemos muchas opciones ágiles pero autónomas para cada empresa y sus necesidades, y que las personas no vean o sientan diferencia en si están dentro o fuera de la oficina y se garantice su seguridad.

Luis Goncalvez, presidente de Dell Technologies para Latam. Archivo particular

¿Cómo está Colombia?



Al mirar a Latinoamérica y comparar a todos los países, Colombia no se distancia de la región si vemos que hay una intención muy fuerte de avanzar en la transformación digital incluso en las pymes. Están las ideas de adoptar los desarrollos para llevar a los negocios al futuro y para que maduren, pero también vemos que el país puede dar un salto más grande o avanzar más en la adopción de tecnología en comparación con los países tradicionales.



¿En qué se enfocarán con las pymes?



Si tenemos en cuenta que las compañías estuvieron muy impactadas en diversos aspectos para poder seguir operando, también tenemos que ver la llegada de conceptos como el ‘as a service’ para que las empresas puedan pagar por lo que utilizan a medida de que lo van usando sin afectar su caja.



Estamos con un portafolio completo en APEX que les permite usar toda nuestra tecnología como Storage Services, Pc as Services o Cloud y otras modalidades.

Incluso vamos a lanzar distintas ofertas para este portafolio y que las empresas no dependan de su capital para utilizar la tecnología sino lo hagan a su medida, garantizando la seguridad, disponibilidad y la modernización de las aplicaciones para facilitar el trabajo.



¿Cómo están trabajando en la prevención y cuidado de los equipos fuera de las empresas?



Por la pandemia también eso cambió. La ruta es dinámica, pero hemos hecho un trabajo con inteligencia artificial para que esté detrás de los aplicativos que se usan en las oficinas en casa. Se hace un monitoreo del uso, de la eficiencia del equipo para poder tener la antelación y no reaccionar ante un inconveniente y además garantizar el buen servicio en otros equipos.



(Vea: Transformación digital: acelerar o perecer).



Se trabaja también para que se haga con seguridad sin correr riesgos en los datos o con la información que es más vulnerable.



Lo mismo ocurre en cuanto al almacenamiento, cada vez más los equipos van a hacer el propio monitoreo y Machine Learning.



Vemos un nuevo mercado en el Edge Computing y una adopción más fuerte en los sistemas distribuidos que son las soluciones de OIT, de telecomunicaciones o desarrollos de la banca o energía, como potenciales clientes de la transformación y de todo lo que tuvimos que hacer como reacción a la pandemia.



(Lea: ‘La transformación digital es una realidad y ya no es una opción’).



PORTAFOLIO