‘Estamos en transición de la sociedad industrial a digital’

El mundo está viviendo una transformación de todo tipo por cuenta de los avances tecnológicos. Esto va a enfrentar a las naciones, compañías y trabajadores a cambiar su relación y su papel.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo)



Genís Roca, experto en transformación digital, que participó durante un evento de Inspiring Boards (tableros inspiradores), iniciativa de Grupo ISA, presentó algunas recomendaciones para afrontar estos retos desde el ámbito corporativo. El experto destacó que se deben regular los flujos de capital de los grandes jugadores, como Apple, para lo cual se necesita una organización de orden supranacional.

Usted es arqueólogo, ¿qué le ha enseñado esta profesión para los temas que trata ahora con compañías que es la transformación digital?

Un montón de cosas. Lo que nos enseña la historia es que hay puntos de inflexión en los modelos de sociedad y en las transiciones de una sociedad a otra, siempre hay la aparición de una tecnología que modifica los sistemas de producción y siempre hay un cambio político que altera las maneras cómo se organizan las comunidades.

Si se mira con esa perspectiva identificamos lo que está pasando ahora que tenemos una tecnología que modifica los sistemas de producción y que podría tener consecuencias en los modelos políticos. La historia me ayuda a entender lo que va a pasar.



¿Qué cree que va a pasar y cómo se pueden preparar las empresas para esos cambios?

Las diferentes etapas de la historia han sido evoluciones en los modelos políticos; una característica que hay es que los modelos políticos son cada vez para atender un mayor número de población.



Con esto necesitamos nuevos modelos y por eso nos hemos organizado en Estados. Eso nos ha servido, pero ahora da síntomas de fatiga. Las empresas que están apareciendo con la digitalización operan todas a nivel supranacional y el regulador nacional no tiene herramientas para manejarlas.



(¡Prográmese! Actividades para hacer este fin de semana)



La organización en países empiezan a no ser suficiente, pero se quiere poner bajo control

Por eso ahora hay un debate de cómo poner orden legal por encima de los países. Europa lo está intentando, con poco éxito, pero ¿cómo hará Colombia o Chile para intentar influir en las reglas de juego del Nuevo Mundo? Estamos ahora en otra perspectiva histórica, estamos en la transición.



Mi teoría es que estamos de transición de la sociedad industrial a la sociedad digital y que eso conlleva cambios en los modelos económicos, políticos y sociales y eso tiene que ver con la aparición de una tecnología capaz de alterar todo.



(¿Existen los subsidios para comprar carro en Colombia?)



¿Qué papel puede jugar una empresa pequeña, que no es un gran jugador en este momento de transformación?

​

La sociedad industrial se ha organizado alrededor de la figura del trabajo; el contrato social de la sociedad industrial tiene el trabajo como mecanismo de reparto de la riqueza.



Creo que con la sociedad digital el trabajo deja de ser el centro del diseño social porque la digitalización, es incómodo decirlo, pero destruye puestos de trabajo.



Otra característica es que la digitalización genera riqueza y no genera empleo, por lo tanto se rompe el mecanismo de reparto de riqueza. Creo que la sociedad digital se va a organizar alrededor de la información y de lo que genera negocios y lo que genera nuevos servicios es la información.



Si tengo que imaginarme cómo serán los nuevos servicios periodísticos, por ejemplo, es fácil que sean personalizados. Luego la estrategia para las empresas es manejar información del cliente para ofrecer un servicio personalizado.



Lo que creo que va a pasar es que las empresas para poder atender bien a sus clientes tendrán que colaborar con otras empresas que tienen información del mismo cliente. El reto es estar preparado para colaborar.



(La moneda latina que perdería 70 % de su valor durante el 2024)



¿Ese evolución en el modelo económico cómo va a cambiar el empleo?

​

La tendencia ahora es que la mayoría de gobiernos son deficitarios y están viendo como cae su modelo de ingresos. Lo que tenemos que hacer es regular los flujos de capital de la economía digital y el problema que tenemos es que para regular los flujos es que Colombia se tiene que poner de acuerdo con Chile, con Estados Unidos, con España y ahí tenemos el problema político.



¿Cómo se puede organizar un modelo supranacional de ese tipo?

​

Creo que hay dos caminos, pero en los dos casos se requiere cambiar la perspectiva, es decir, ahora con tanta tecnología todo se está volviendo muy cortoplacista. Y si bien la tecnología va rápido, los cambios sociales no son tan rápidos.



Entonces eso que estamos hablando ahora, de un marco regulatorio, no es posible desarrollarlo si se sigue pensando en ventanas de uno, dos o tres años. Tenemos que pensar en marcos de ocho, 10 o 15 años. Los gobiernos no duran ni piensan así, pero las grandes empresas sí.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio