‘Los comercios nos piden pagos por WhatsApp’: Lyra

Desde el 2018, la empresa francesa Lyra viene operando en el país como pasarela de pago. Sindy Granada Flórez, country manager de la compañía, habló sobre el crecimiento de esta plataforma y de las soluciones de pago digital que más buscan los comercios.



¿Cómo viene la operación de Lyra en el país?



Lyra es una pasarela de pagos de origen francés que opera en 38 países. Si bien nuestro principal foco son los pagos digitales contamos con varios productos y negocios asociados en diferentes mercados, incluyendo Colombia. Para la casa matriz, este país siempre ha sido un foco interesante y venimos trabajando en muchas funcionalidades con el fin de seguir creciendo nuestra operación.



(Seguros Sura vende Asesuisa a empresa salvadoreña).



¿Cómo ha sido el crecimiento de la operación?



Ha sido todo un reto, especialmente por la naturaleza del mercado colombiano. Sin embargo, hemos presentado un buen crecimiento en estos últimos años y hoy podemos decir que ocupamos el sexto lugar entre las mejores pasarelas de pago.



¿Cómo ha sido trabajar los pagos digitales con las empresas locales?



La pandemia no solo permitió ese impulso de la digitalización, sino que también ha llevado el crecimiento de los pagos digitales entre las empresas. Y si bien se ha visto un gran salto todavía identificamos retos importantes, por ejemplo, los usuarios todavía sienten mucha desconfianza, y esto lo vemos particularmente entre los clientes del mercado latinoamericano. Por otro lado, también vemos mucha informalidad y de hecho hay comercios que no quieren tener una carga impositiva y buscan seguir manejando el efectivo.



(Grupo Levapan se propone doblar su tamaño en cinco años).



¿Cuántos clientes tienen en Colombia?



Actualmente tenemos cerca de 400 clientes cada uno con sus particularidades. Es de destacar que estos clientes cuentan con la alternativa de crear una o varias tiendas, además tienen ventajas como por ejemplo separar sus recaudos.



¿Cuáles son los desafíos que tienen las pequeñas y medianas empresas?



Todas las empresas son diferentes, y Lyra se ha caracterizado porque cuenta con una solución para cada tipo de negocio. De hecho, tenemos clientes muy grandes que usan todos nuestros canales de recaudo, mientras que hay empresas más pequeñas que no requieren de integraciones o de grandes desarrollos o procesos. Hemos visto que el mayor reto es que muchas de las pequeñas y medianas empresas no tienen claro cómo funcionan este tipo de herramientas y los beneficios que estas traen para sus negocios. Desde Lyra los estamos acompañando.



¿Cuántas soluciones tienen en el país y cuál viene creciendo?



Tenemos dos soluciones que han sido atractivas para los comercios. La primera es la integración directa con WhatsApp, con el fin de que los comercios puedan mandarle un link de pago a los clientes, de manera rápida y segura. De hecho, a través de WhatsApp hemos logrado que más de 100.000 usuarios realicen sus pagos. La segunda solución es la integración con Apple Pay para pagos.



(La popular bebida colombiana de los 90 que revive con ayuda de IA).



Nosotros con estas soluciones buscamos que los comercios aumenten su cobertura y los medios de pagos disponibles. Hoy día los comercios nos piden pagos por WhatsApp.



¿Cómo les fue en este primer semestre del año?



El balance es muy positivo. En el primer semestre del año hemos cuadruplicado nuestros ingresos frente a la cifra registrada en 2022. En lo que va del año, hemos procesado más de 4 millones de transacciones, creciendo un 300% versus el mismo semestre del año anterior.



¿Cuáles son las expectativas para el cierre del año?



Queremos cerrar 2023 con un crecimiento del 210% con respecto a 2022. Además buscamos incluir una nueva funcionalidad antes de que finalice el año. Todavía no podemos dar más detalles de esta herramienta, pero el objetivo es que esta pueda ayudar a los comercios a incrementar sus ventas y a facilitar los pagos de sus clientes.



(Ikea busca traer su concepto de economía circular al país).



¿Seguirán con su expansión en la región?



Sí. De hecho, este año hemos logrado llegar a varios países de Centroamérica como Panamá, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Salvador y Nicaragua. Actualmente, seguimos con la integración y apoyando a los comercios en esos países para que puedan expandir sus servicios.

Seguridad de la plataforma

De acuerdo con la country manger de Lyra en el país, Sindy Granada, la pasarela maneja un protocolo antifraude con el fin de garantizar seguridad a los clientes.



“Nosotros contamos con un servidor que autentica las transacciones en tiempo real y eso lo hace con el banco emisor de la tarjeta, es decir, ya el comercio no es el responsable de la transacción, sino que el banco se vuelve garante de la autenticación. Es así como en el momento que haya un cargo por fraude, el comercio está cubierto por esa autenticación. Para nosotros es muy importante que los comercios estén blindados”, aseguró Granada.



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio