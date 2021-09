El nuevo turismo, ante la pospandemia y la digitalización

Los pronósticos para 2020 no podían haber sido mejores para el turismo nacional e internacional, que venía creciendo a pasos agigantados y todo pintaba positivo para el sector y sus cadenas productivas anexas. Pero la pandemia del covid frenó en seco a las expectativas de la industria y hoy, a tres meses de que termine 2021, aún no se recupera.



Actualmente, el turismo internacional aún está 82 % por debajo de los registros de viaje que se tenían antes de la pandemia, según cifras de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), a partir de información de la Organización Mundial de Turismo (OMT). Y esto ha llevado a los actores del sector a pensar en otras formas de operar ante la coyuntura.



De allí que el foco de los hoteles, agencias de viajes y otros prestadores de servicios turísticos se haya volcado hacia nuevas tendencias, en las que la digitalización y la tecnología marcan el ritmo.



De acuerdo con la OMT, a pesar de la caída de 2020 en la inversión global, la cantidad de fondos para el sector de tecnología turística permanece no solo estable, sino que experimentó un aumento marginal durante el primer semestre en comparación con 2019.



Sin embargo, según Natalia Bayona, directora de Innovación, Educación e Inversiones de la OMT, entre las 'startups' que se han convertido en unicornios, empresas valoradas en más de US$1.000 millones, solo 5 % son del sector turismo.



“Las tecnológicas han visto en el turismo un negocio, y a través de inversiones en tecnología se están haciendo ricos, pero allí no están las empresas de turismo, la inversión en tecnología crece, pero se va a empresas que no hacen parte del turismo”, aseguró Bayona.



La representante de la OMT indicó también que, incluso dentro del sector, la mayoría de las empresas se están centrando en temas de movilidad.



Además, existe una tendencia regional, pues los principales inversionistas en tecnología en el sector, por número de operaciones, son estadounidenses.



Ahora, existe una serie de tendencias dentro de los servicios que han venido incorporando las 'startups' en turismo recientemente, como es la inteligencia artificial (IA) y analítica, experiencias de realidad virtual y aumentada, 'blockchain', tecnología en salud, tecnologías sostenibles y 'cleantech' (limpieza y sanidad).



Además, entre las soluciones preferidas están los modelos B2B (Negocio a negocio), basados en análisis de datos, software de gestión empresarial, pagos y conectividad.



INNOVACIÓN EN LA OMT



Dentro de los programas impulsados por la OMT para apoyar a emprendedores en materia de turismo se tiene que la mayoría de quienes aplican a estas ayudas provienen del Europa (57 %), mientras que las Américas son responsables del 21 % de las aplicaciones. Asía y el Pacífico les siguen con 13 % de los emprendedores, y más rezagados están África (7 %) y el Medio Oriente (2 %).



Entre las 200 'startups' mejor calificadas por la OMT entre 2018 y 2020, se logró una cobertura en 57 países, y entre los territorios desde donde más aplicaron los emprendedores está España, con 43 'startups', seguida por Israel (11), Estados Unidos (9), Canadá (7), Francia (7) y Portugal (7).



“Algo para destacar es que entre las startups mejor calificadas, 28% están lideradas por mujeres; en el sector de tecnología solo 5% de las tecnológicas tienen a una directiva mujer, mientras que en el turismo, 41 % de las empresas de tecnología están fundadas o lideradas por mujeres”, explicó Bayona, quien destacó el potencial del sector para cerrar las brechas de género y con los jóvenes.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio