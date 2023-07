Estas son las aplicaciones de mensajería instantánea más seguras

Las aplicaciones de mensajería se han convertido en una herramienta infaltable en los celulares de cada persona, esto debido a la practicidad de su funcionamiento basado en la capacidad de comunicarse de múltiples formas con varias personas en la digitalidad.

La casi indispensabilidad de estas apps ha sido tal que se han convertido en herramientas para que las empresas puedan extender sus servicios a sus clientes de una forma más personal e instantánea.



Parte de la popularidad de las aplicaciones de mensajería de texto está en su seguridad, algo que varios programas como WhatsApp o Telegram se han jactado desde su existencia, gracias a diversos métodos en por de la protección de datos personales como las verificaciones a dos pasos o los cifrados de extremo a extremo.



No obstante, ¿cuál de todas las apps de mensajería es la más segura del mercado?, y ¿cuáles la que puede generar más confianza a sus usuarios?. A continuación le explicamos.



Las apps de mensajería más seguras en 2023

Según explica la empresa de seguridad cibernética Avast, todas las apps de esta naturaleza tienen ventajas y desventajas en el rubro de protección de la información; no obstante, según la compañía, Signal es la que más destaca entre toda la oferta.



"Su protocolo de código abierto se ha convertido en el estándar del sector para el cifrado de extremo a extremo de mensajes y voz. Además, Signal se financia mediante donaciones y subvenciones, por lo que no tiene incentivos para lucrar con los datos", explica Avast.



También destaco Wickr Me gracias a su practicidad automatizada: "Wickr Me elimina sus metadatos, como las geoetiquetas y las horas de los mensajes. Ofrece mensajes que desaparecen y no necesita un número de teléfono ni una dirección de correo electrónico para registrarse", agregó la empresa.



WhatsApp iStock

¿Por qué no WhatsApp?

Según explica Avast, la aplicación de mensajería más descargada del mundo no posee la seguridad de las aplicaciones anteriormente nombradas por el uso de datos que su empresa matriz, Meta, tiene con la información de sus usuarios.



"Un inconveniente para algunos es que WhatsApp es propiedad de Meta (antes Facebook). WhatsApp comparte información con otras empresas de Meta, por lo que sus datos podrían utilizarse para anuncios personalizados. Asimismo, quizás debido a su gran número de usuarios, WhatsApp se ha utilizado como plataforma para mensajes de texto de spam e incluso para ataques de spyware", explica la empresa.



