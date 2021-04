Estrategias para reducir los tiempos y costos de lanzamiento de 'apps'

En Colombia se crean cada año más de 303.000 empresas, lo cual indica la velocidad de crecimiento de las diferentes industrias que, en total, suman alrededor de 1.620.000 empresas en el país.



Debido a la necesidad de escalar los negocios, y de enfrentar la reciente emergencia sanitaria, la transformación digital cobra cada vez más importancia con el propósito de optimizar y acelerar los procesos de las compañías para llegar más rápido y con mejor calidad a sus clientes.



Específicamente en el proceso de lanzamiento de un producto o servicio soportado en software, la tecnología permite la automatización de los procesos de prueba (que son aquellos que evitan los errores de funcionamiento, disminuyen los riesgos de incertidumbre o permiten conocer con mayor certeza si el producto será del interés del consumidor), de manera que se garantice la calidad y se reduzca el tiempo para tener un producto viable.



Por ejemplo, un ciclo total de pruebas puede pasar de demorarse tres semanas a apenas tres días, dado que la ejecución de un caso que dura 25 o 30 minutos puede cambiar a sólo 5 minutos, generando un ahorro del 83,33 por ciento. Esa reducción de tiempo representa mayor productividad para las empresas y una oportunidad de crecimiento.



Recientemente, en una entidad financiera se llevó a cabo una implementación que permitió poner en funcionamiento seis robots para realizar pruebas en la modernización de sus canales electrónicos.



Los robots permitieron la interacción con los cajeros automáticos (ATMs) y, a través de la alta automatización del Grupo HDI, se logró un flujo que probara todo el proceso, alcanzando un aproximado de 6.820 casos de prueba automatizados para las diferentes marcas y tecnologías, con un alto nivel de reutilización de casos de prueba, alrededor del 79 por ciento, fue así como un proyecto que se estimaba en 18 meses logró salir en apenas 6 meses.



Al respecto, Juan Fernando Jaramillo, CEO de Grupo HDI Colombia, compañía de alta automatización de pruebas, sostiene que la velocidad en la salida al mercado de los aplicativos soportados en software con altos estándares de calidad es relevante para cualquier compañía, más en estos tiempos donde todos los negocios se están reacomodando las nuevas ideas deben ser implementadas bien, con calidad y con velocidad.



“Con automatización es posible que las soluciones de diferentes sectores de la industria lleguen más rápido al mercado. El ‘time to market’ es un valor preponderante en estos tiempos, pero no puede ser a costa de la calidad”, afirma. Así las cosas, si usted desea lanzar un producto o servicio en el menor tiempo posible, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para que la automatización de pruebas le aporte valor al negocio:



1. Ser estratégico al automatizar lo que es prioridad para el negocio y los clientes finales. Se recomienda empezar por los procesos cuya automatización sea la más viable, es decir, menos complejos, en menos tiempo y que tengan mayor impacto en el retorno para el negocio. Haga la siguiente ecuación: - tiempo + velocidad + calidad - riesgos = eficiencia



2. Identificar las labores operativas repetitivas que, hechas manualmente, quitan tiempo del recurso humano, y que podría ser invertido, por ejemplo, en la innovación continua del negocio.



3. Probar continuamente y no esperar hasta el final. Recuerde que implementar el testing y la automatización de pruebas de forma integrada desde el inicio del proyecto es una metodología ágil para lograr entregas continuas de valor para el negocio.



4. Adoptar el agilismo, es decir, una metodología para aligerar los procesos y hacer más eficiente la producción. Puede implantar gradualmente la automatización en el ciclo de desarrollo del software, empezando por algunas etapas, así se irá ajustando al ritmo TI (Tecnologías de la Información) que requiere el negocio.



5. Implementar la mentalidad Lean, es decir, revisar los procesos, eliminar pasos innecesarios y hacer testing inteligente periódicamente antes y después de automatizar. Luego, es importante expresar el proceso de la forma más clara e intuitiva posible.



6. No se ponga obstáculos para la automatización, ni técnicos ni de negocio. Los casos de negocio arrojan resultados de significativos ahorros en costos y en tiempo. La resistencia a dar este paso está más en la cultura organizacional.



En síntesis, la implementación temprana de una estrategia de pruebas con alta automatización, que permita una mayor practicidad en los procesos y servicios, con un constante monitoreo en la fase de prueba de los aplicativos y durante el ciclo de vida de estos, acelera la modernización y potencia la productividad de las compañías.