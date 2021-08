Extienden plazo para convocatoria de Laboratorio Startup de Apps.co

Con el objetivo de brindar mayores oportunidades a los emprendedores digitales del país, el Ministerio TIC e iNNpulsa Colombia ampliaron la fecha de inscripción de la convocatoria Laboratorio Startup de APPS.CO hasta el 27 de agosto. Así mismo, las entidades modificaron dos requerimientos claves para el proceso de inscripción.



A partir de hoy pueden postularse todas las empresas digitales legalmente constituidas en Colombia como persona jurídica que demuestren ventas mínimas de 9 millones de pesos antes de IVA, derivadas de su producto digital, y cumplir con los requisitos restantes.



La estrategia Laboratorio Startup de APPS.CO tiene como finalidad brindar acompañamiento tecnológico y corporativo durante 13 semanas a 140 empresas digitales a nivel nacional, con el fin de fortalecer las habilidades de sus equipos de trabajo y consolidarlos en cada uno de sus sectores.



Los emprendimientos digitales seleccionados serán acompañados de manera virtual y recibirán mentorías, asesorías, entrenamientos y acceso a caja de herramientas (toolkit), entre otros beneficios.



“Queremos que los emprendedores digitales del país no pierdan esta oportunidad y reciban el acompañamiento de APPS.CO para que crezcan con sus productos digitales a través de una estructura financiera estable, un modelo de negocio sostenible, procesos comerciales y de mercadeo probados, un modelo de gestión tecnológica eficiente y un equipo de trabajo interdisciplinario. Y todo esto lo lograrán si son beneficiarios de Laboratorio Startup en 2021”, manifestó la ministra Karen Abudinen.



La inscripción es gratuita y los emprendedores digitales que deseen participar de Laboratorio Startup pueden inscribirse en www.apps.co, sección convocatorias.



“Los emprendimientos digitales están cambiando la forma de hacer las cosas, están permeando todos los ecosistemas de emprendimiento en diferentes sectores y por eso necesitan nuestro acompañamiento para seguirse desarrollando. A través del Laboratorio Startup, los emprendimientos digitales recibirán las herramientas necesarias para que sus negocios puedan crecer y contribuir al desarrollo social, económico y sostenido del país", señaló Francisco Noguera, presidente de iNNpulsa Colombia.



REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA:



1. Debe ser una empresa legalmente constituida en Colombia, como persona jurídica ante una cámara de comercio.



2. Que el emprendimiento digital no se encuentre incurso en un proceso de liquidación o en una causal de inhabilidad e incompatibilidad.



3. Ventas mínimas de su producto digital de $9.000.000 acumulados antes de IVA, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2021 de operación, las cuales deben derivarse del producto digital propio y sus usuarios activos.



4. El emprendimiento digital debe contar con validación de mercado verificable para su producto digital, el cual debe estar siendo usado por clientes en el mercado.



5. Equipo emprendedor multidisciplinario conformado por mínimo dos (2) personas naturales o máximo cuatro (4) personas naturales, sin que ninguno de sus integrantes desempeñe más de dos (2) roles requeridos en la presente invitación.



6. Contar con un producto digital propio, definido como un bien construido mediante tecnologías de la información y que puede comprarse, adquirirse o descargarse, puede ser desde una App o un SaaS hasta una plataforma web, un videojuego, curso online, entre otros y consta de tres partes fundamentales: Negocio, Cliente, Tecnología. Éste debe haber sido desarrollado para el emprendimiento en específico o adquirido por éste, demostrando que tiene plena propiedad y capacidad de modificación sobre el mismo.



7. No encontrarse en un estado financiero de insolvencia, ni estar en proceso de liquidación.



8. Contar con disponibilidad inmediata para vincularse y participar activamente en la totalidad del acompañamiento.