Se confirmo. Facebook cambia de nombre y ahora se llamará Meta. Mark Zuckerberg, dueño del Grupo Facebook, presentó la nueva imagen de la compañía y su metaverso.



Meta reunirá todas las aplicaciones de la empresa (Facebook, Instagram, WhastApp y Messenger) y sus tecnologías.



El anuncio se realizó durante el Connect 2021, este jueves 28 de octubre.



"El enfoque de Meta será dar vida al metaverso y ayudar a las personas a conectarse, encontrar comunidades y hacer crecer los negocios", comentó Zuckerberg.

El logo está diseñado para ser experimentado en 3D, por lo que realmente cobra vida en el metaverso. Archivo particular

Y manifestó que eligieron "Meta porque puede significar 'más allá' y encierra nuestro compromiso con la construcción de tecnologías sociales que nos lleven más allá de lo que hoy es posible a través de la conexión digital".



Sobre el metaverso, se explicó que se sentirá como un híbrido de las experiencias sociales en línea de la actualidad, "a veces expandido en tres dimensiones o proyectado en el mundo físico".



Según Zuckerberg, permitirá compartir experiencias inmersivas con otras personas incluso cuando no puedan estar juntos, y hacer cosas juntos que no podrían hacer en el mundo físico.



"El metaverso será social, un espacio virtual 3D en el que podrás compartir experiencias envolventes con otras personas, inclusive cuando no sea posible estar juntos físicamente, y realizar actividades juntos que no serían posibles en el mundo real", aseguró.



"Es la próxima evolución en una larga línea de tecnologías sociales y está marcando el comienzo de un nuevo capítulo para nuestra empresa", cerró.



El Grupo Facebook, ahora Meta, tiene las redes sociales con mayor participación de usuarios.

Y vale la pena aclarar que el cambio de nombre aplica para el grupo no para la red social homónima.



