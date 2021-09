Facebook Parejas: cómo esta app está revolucionando las citas

En temas del amor, el último año y medio ha sido muy difícil. Los encuentros, las citas, las salidas pasaron a un segundo plano y las aplicaciones para conocer personas empezaron a tener un auge más grande del que ya tenían.

Una de las opciones que hay en el mercado es la de Facebook Parejas (Facebook Dating), herramienta que está directamente ligada a la red social y que está disponible en 52 países del mundo.



En charla con Portafolio,Paulina Bozek, gerente de Producto de Facebook Parejas, explicó la funcionalidad de la herramienta, el trabajo que realizan para la protección de datos y cómo este tipo de opciones están revolucionando el amor, todo en medio del mes del amor y la amistad en el país.



¿Cómo funciona Facebook Parejas?



Facebook Parejas hace más fácil encontrar el amor a través de lo que te gusta, ayudándote a iniciar relaciones significativas a través de las cosas que tienes en común con otra persona; de acuerdo con tus preferencias e intereses. ¿Cómo funciona? Se trata de un espacio opcional dentro de la aplicación de Facebook. Para empezar, si tienes más de 18 años, puedes crear un perfil en Parejas y te serán sugeridas personas que también hayan creado su perfil en esta funcionalidad. No te sugeriremos a tus amigos actuales de Facebook, ni les avisaremos que te uniste a Facebook Parejas.



¿Cuántos usuarios tiene la herramienta?

No tenemos cifras locales para compartir, pero podemos decir que antes de expandirse a Europa (octubre de 2020), se realizaron más de 1.500 millones de 'matches' en los 20 países en los que Parejas se lanzó inicialmente. Desde que se expandió a Europa, Facebook Parejas está disponible en 52 países alrededor del mundo.



¿Qué hace diferente a Parejas de otras apps de citas?



El objetivo de Facebook Parejas es ayudar a las personas a encontrar relaciones significativas a través de cosas que tienen en común como los intereses y preferencias, y que participen en comunidades de las que ya forman parte, como Eventos y Grupos.



Facebook Parejas también ofrece funciones diferentes:



- Un perfil separado al de Facebook: Facebook Parejas es un espacio dedicado dentro de la aplicación de Facebook. No se comparte tu actividad de Parejas en tu perfil de Facebook, ni la Sección de Noticias, ni con otras personas.



- Conoce a personas con base en tus gustos en común: verás recomendaciones para conocer a personas basadas en tus preferencias, intereses y las cosas que hagas en Facebook, lo que te ayudará a conectarte con gente con la que muy probablemente tendrás cosas en común.



- Puedes controlar lo que los demás ven en tu perfil de Parejas: solamente aquellos perfiles sugeridos y para los que aparezcas como sugerencias podrán ver tu perfil. Tu perfil no aparecerá en las recomendaciones para conocer gente, para tus amigos actuales de Facebook o para quienes hayas bloqueado en la plataforma.



¿Qué recomendaciones dan ustedes para que la experiencia en la herramienta sea la mejor?



Facebook Parejas se trata de relaciones significativas y, para ello, es importante ser quien eres. Parejas te facilita compartir tu verdadero yo y te da una visión más auténtica de quién es alguien.



Según ustedes, ¿qué es lo que más motiva a las personas a usar apps de citas o herramientas como Facebook Parejas?



Facebook Parejas te ayuda a iniciar conversaciones más fácilmente y a conectar con otra persona a partir de los intereses que tienen en común. Si estás interesado en alguien, puedes darle ‘Me gusta’ y comentar directamente en su perfil de Parejas.



Algo que se comenta mucho en este tipo de apps es la seguridad, ¿qué hacen para garantizar la seguridad de los usuarios al momento de interactuar con otros?



Sabemos que la seguridad, privacidad y autenticidad son sumamente importantes cuando se trata de citas en línea. Así que hay algunas recomendaciones:



- Cada perfil de Parejas debe estar asociado a un perfil y una cuenta de Facebook.



- Solo se permiten los perfiles que se encuentran en regla, y las cuentas pueden ser eliminadas de Parejas. Si los perfiles son sospechosos, nuevos en Facebook o han infringido nuestras Normas Comunitarias, es posible que nunca puedan acceder a Parejas.



- La experiencia de Parejas es exclusiva para adultos (+18).



- Tenemos un sistema de verificación de edad que usamos para impedir el acceso de menores a esta función



- Puedes reportar o bloquear a cualquiera en Parejas, al igual que en Facebook



- La función de mensajería se limita a texto, para evitar que alguien pueda enviar fotos y enlaces inapropiados



- Hemos creado un sitio con consejos de seguridad en el que los usuarios disponen de recursos que les permiten identificar mejor los comportamientos peligrosos y protegerse



- La experiencia de Parejas es opcional, lo que significa que sólo lo verás en Facebook si decides unirte. Además, siempre tendrás la opción de eliminar tu perfil de Parejas.



¿Cómo es el manejo de datos e información personal de los usuarios?



Puedes acceder a tu información de Parejas a través de la aplicación de Facebook en tu dispositivo móvil, haciendo clic en 'Configuración y privacidad', luego 'Configuración' y 'Tu información en Facebook'.



¿Cómo ha ayudado Facebook Parejas a las citas en medio del covid-19?



La pandemia nos ha afectado a todos en más de una forma, especialmente en cómo nos conectamos entre nosotros. Facebook Parejas facilita la exploración de conexiones



románticas con otras personas que comparten tus mismos intereses, y hemos visto durante el último año que la gente quiere seguir explorando estas relaciones, incluso si no pueden conocerse en persona.



Con las citas virtuales en Facebook Parejas, puedes hacer una videollamada con tu pareja sin compartir tu número de teléfono o datos de contacto. Y lo mejor es que es fácil de usar: una vez que haces match con alguien y ambos están listos para hacer una videollamada, solo necesitas tocar el ícono de video dentro del hilo de mensajes de Parejas para iniciar la llamada. Una vez que el destinatario acepte, podrán conversar mediante videollamada.



¿Es fácil encontrar el amor en internet?



Facebook Parejas permite compartir más fácilmente tu verdadero yo y te ofrece una visión más auténtica de quién es la otra persona. En primer lugar, puedes crear un perfil de Facebook Parejas con unos pocos clics. En cuanto hayas creado tu perfil, podrás explorar funciones como las Stories, las citas en Eventos y Grupos, así como nuestras más recientes novedades. Por ejemplo, Match Anywhere, que te permite elegir hasta dos ciudades adicionales de tu país para tener una cita. También las citas virtuales, en las que puedes hablar por video o sólo por audio con la otra persona dentro de Parejas.



