Estudio reveló que usar mucho el celular afectaría recuento de esperma

Investigadores buscaron cuál era la causa de que durante los últimos 50 años los hombres hayan perdido un número considerable de espermatozoides.



Si bien muchos factores pueden afectar, estos científicos se centraron en el papel de los teléfonos móviles y descubrieron que los hombres de entre 18 y 22 años que afirmaban utilizar el móvil más de 20 veces al día tenían un riesgo un 21 % mayor de presentar un recuento global de espermatozoides bajo.



También, encontraron que los hombres que empleaban el teléfono entre una y cinco veces al día o menos de una vez a la semana tenían un recuento y una concentración de espermatozoides mucho mayor.



En general, entre más usaban el móvil, disminuía el recuento de espermatozoides. Los niveles más bajos de esperma se registraban entre los hombres que utilizaban el teléfono 20 o más veces al día.



Otro de los hallazgos es que haciendo un barrido histórico de los avances en tecnología para celulares, a medida que las compañías pasaban de 2G a 5G la calidad del esperma era diferente.

Por otro lado, el estudio toca un punto sensible entre la comunidad científica y es si las señales y frecuencias emitidas por los teléfonos pueden dañar la fertilidad masculina.

En varias pruebas de laboratorio con ratones se ha descubierto que los campos electromagnéticos de radiofrecuencia de bajo nivel sí pueden provocar la muerte de espermatozoides; sin embargo, otros no han podido probar lo mismo.

Los resultados inquietaron al sector de la salud. De hecho, uno de los primeros en pronunciarse fue Allan Pacey, vicepresidente adjunto y vicedecano de la facultad de Biología, Medicina y Salud de la Universidad de Manchester, quien aseguró: "Me intriga la observación de que el mayor efecto se vio aparentemente con los teléfonos 2G y 3G más antiguos en comparación con las versiones modernas 4G y 5G. Esto es algo que no soy capaz de explicar".



También, se pronunció Alison Campbell, directora científica de Care Fertility, una red de clínicas de fertilidad, quien explicó que: "Se trata de un estudio fascinante y novedoso que no debería causar alarma ni cambios drásticos de hábitos",



Otros expertos han dicho que es un paso en el debate y es un buen estudio que hay que interpretar de forma cauta, pues se trata de una asociación entre el uso del teléfono móvil y la calidad del semen.



