‘Fintech’ y ‘Proptech’ lideran el top 10 de ‘startups’ destacadas

Si bien el ecosistema de las startups ha tenido que atravesar diversas tormentas en los últimos meses, el impulso emprendedor de base tecnológica se niega a desaparecer en el país. Así lo refleja el más reciente informe ColombiaTech Report 2022-2023, presentado por la firma Kpmg.



De acuerdo con el mapeo en el ecosistema, en los últimos meses se han identificado un total de 1.327 startups, en 31 sectores, lo que sugiere un crecimiento del 19,5%, frente al reporte de 2021 cuando la cifra alcanzada se ubicó en 1.110 startups. Asimismo, se identificaron nuevos sectores como el Legaltech, SaaS, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Realidad Aumentada.



Ahora bien, al entrar al detalle de los sectores, el reporte evidenció que “aproximadamente más de la mitad de las startups se encuentran en seis sectores”: Fintech (15,3%), que reúne 203 empresas, Retailtech (8,1%), que tiene un total de 108 emprendimientos, Healthtech (7%) conformado por 93 empresas, Deeptech (6,7%) que reúne con 89 startups, Adtech / Martech (6,7%), 89 empresas, y, por último, Gestión de Negocios (6,1%) que integra 81 compañías.



“Este crecimiento de los sectores de startups en Colombia ha llevado a la creación de nuevas empresas, lo que ha impulsado el desarrollo del ecosistema empresarial del país, generando empleos y contribuyendo a su crecimiento económico”, precisó el reporte.



Pero el informe también presentó algunas sorpresas este año, ya que de las 10 startups más destacadas en el país solo seis se mantuvieron con respecto al reporte de 2021 y estas fueron: Rappi, Addi, Platzi, Frubana, La Haus y Habi, mientras que Merqueo, RobinFood, Mensajeros Urbanos y Liftit, salieron del grupo.



Por su parte, las que se destacaron en esta edición 2022-2023 del reporte fueron las startups Bold, Laika, Tul y Treinta. Según el reporte, para esta selección se tuvieron en cuenta criterios como: el financiamiento levantado por las empresas, el número de empleados y el tráfico de su página web.



“Si bien no es sorpresa para nadie que Rappi (SupplyChain) se quede con la primera posición, es interesante encontrar en un breve análisis sectorial, que el top-10 está conformado, en un 40% por startups Fintech y 20% por startups Proptech, lo que indica la importancia de estos sectores en el ecosistema colombiano”, afirmó el reporte.



Por sectores, las empresas que se destacaron en el sector Healtech fueron: Saludtools, LentesPlus y 1Doc3. Del sector Adtech/Martech: Fluvip, We are Content y DataWifi. RetailTech: Apparta, Merqueo y Perki. Por el lado de las DeepTech se destacaron: Datagran, Edgeuno y Simetrik. En la parte de Gestión de Negocios figuraron: Bewe, Sumer y Truora.

El panorama por regiones



El reporte también analizó cómo se ubican las startups en Colombia y para ello dividieron al país en siete regiones: Central, Antioquia, Pacífico, Noreste y Llanos Orientales, Caribe, Eje Cafetero y Amazónica.



Ante esto, la radiografía mostró que la a dominancia de la Región Central, con casi el 60% de las startups en está en una sola ciudad: Bogotá. Le sigue Antioquia con poco más del 21%, casi en su totalidad concentradas en Medellín, y Pacífico con más del 8% (concentradas en Cali, pero también con cierto nivel de actividad en Popayán).



“En el resto de las regiones, se observan significativamente menos startups, con poco más de 3% en cada una de ellas, excepto en la Región Amazónica (aprox. 1%), pero también se identifica menos centralización. En la Región Caribe, observamos dos ecosistemas semilla (Cartagena y Barranquilla), y en la región del Eje Cafetero tres (Manizales, Pereira y Armenia)”, remarcó el informe.



De cara a los fondos levantados, las startups de Bogotá han levantado casi el 93% de los fondos del ecosistema, mientras que las de Medellín han levantado casi el 6%.



Empleos en el sector



Otra de las líneas que abordó el reporte se centra en la empleabilidad del sector. De acuerdo con los datos, el 73,2% de las startups mapeadas emplean a menos de 20 personas. Casi 16% tienen entre 21 y 50 empleados, “lo que señala que algunas han superado las etapas iniciales de crecimiento, y alcanzado un nivel de estabilidad y éxito en el mercado”.



Ahora bien, es de destacar que solo un 4% de las startups mapeadas, tienen más de 100 empleados en nómina.



“Las startups en Colombia, han generado empleo y contribuido significativamente al desarrollo económico del país, sin embargo, la brecha de género en el empleo generado por las startups, aún es un desafío importante que debe abordarse”, señaló el más reciente reporte de ColombiaTech 2022-2023.

Colombia en el panorama internacional

Colombia también aparece en el informe Global Startup Ecosystem Index, elaborado por StartupBlink. De acuerdo con este ranking, el país se ubicó en la posición número 44, casillas por debajo de ecosistemas muy potentes como el de Indonesia (38) o Malasia (42).



También supera, por pocas posiciones, a ecosistemas de emprendimiento

interesantes como Croacia (45), Turquía (46) o Sudáfrica (49).



A nivel Latinoamérica, el país igualmente se viene destacando y ocupa la posición número 5. Por encima del ecosistema nacional aparecen Brasil (1), Chile (2), México (3), y Argentina (4).



Igualmente se encuentran países como Uruguay (6), Perú (7), Costa Rica (8), Panamá (9) y por último Ecuador (10).



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio