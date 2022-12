Fisapay, la 'fintech' que apuesta por pagos a terceros

Con el fin de ayudar a las empresas en el país a realizar pagos a trabajadores independientes y a proveedores, la 'fintech' colombiana Fisapay, fundada en 2017, presentó una nueva plataforma que le permite a las organizaciones ahorrar tiempo y cumplir con sus transacciones.



De acuerdo con la compañía, entre las características que integran a esta herramienta se destaca la realización de los cálculos y aportes al sistema de seguridad social de los independientes y las retenciones tributarias de los proveedores, lo que garantiza el cumplimiento de los requerimientos de las autoridades, tanto para el pago a terceros como para las empresas. Además, la plataforma busca cumplir con un 100% de efectividad al momento de realizar transacciones. Jorge Isaza, CEO de Fisapay, explicó a Portafolio que esta solución ha venido creciendo y que esperan un balance positivo al cierre de año.



“Tenemos un indicador de disponibilidad del 99,99%, que significa que, durante nuestra operación, no hemos tenido caídas. Nos ocupamos mucho en que nuestros usuarios puedan tener un servicio constante en el que puedan tener confianza y seguridad frente a sus pagos y aportes al día”, apuntó el ejecutivo.



Sobre el balance de fin de año, explicaron que “muestra un crecimiento en nuestra comunidad de terceros de un 261%, un crecimiento en transacciones de pago de un 151%, implementación de nuevas reglamentaciones con respecto a documento soporte y gestión de eventos masivamente”.



Asimismo, el ejecutivo señaló que más de 40 empresas en el país del sector automotriz, asegurador, financiero y retail han empezado a requerir sus servicios.



“Algunas de las empresas que hacen parte de este grupo Davivienda, Allianz Seguros, Renting Colombia, Toyota Financial Services, Porsche Colombia, Banco Pichincha, Finanzauto, Finesa, Sodexo, entre otras. La plataforma de Fisapay está en crecimiento constante, no solo por el cumplimiento normativo que obtienen las empresas, sino por la reducción de operatividad”.

Jorge Isaza, CEO de Fisapay. Archivo particular

Proyecciones

La compañía está procesando semanalmente un promedio de 50.000 pagos, alcanzando más de 200.000 transacciones mes a mes y está en proceso de certificación de la ISO 27001 en Seguridad de la Información.



“Para los próximos meses se lanzará a producción una nueva interfaz de nuestra plataforma que mejorará la experiencia de nuestros clientes y beneficiarios de pago, a través de desarrollos propios y herramientas tecnológicas enfocadas en la automatización y validación de identidad de forma inmediata”.



De cara al ahorro de tiempos que pueden tener las compañías, Isaza comentó que ahora las empresas son cada vez más conscientes de las responsabilidades que tienen con sus terceros y de la “importancia de la formalización de sus independientes”.



“Sin duda, las organizaciones que utilizan la plataforma digital de Fisapay ahorran entre un 90% y 95% de tiempo al pagar a sus trabajadores independientes y proveedores”, comentó el CEO de la 'fintech' colombiana.



Por último el ejecutivo comentó que la empresa espera seguir creciendo en su base de clientes, al tiempo que busca implementar más innovaciones para ayudar a las empresas en sus procesos.

