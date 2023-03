El fraude de identidad se duplicó en las criptomonedas y la banca

Sumsub, plataforma de verificación, publicó su segundo ‘Informe de fraude de identidad’, estudiando las tendencias y estadísticas de ese delito basado en millones de verificaciones de identidad en 21 industrias y más de 500,000 casos de fraude entre 2021-2022.



Las conclusiones fueron: que el 55,8% de todos los fraudes de identidad se producen en 5 países, con un 5,1% solo en Estados Unidos.



(Vea: Por qué ha crecido la importancia de la ciberseguridad).



Además encontraron que los deportes electrónicos tienen la mayor incidencia de fraude con una cuota del 2,9% del total de casos. Otro de los hechos detectados es que tanto las criptomonedas como la banca experimentaron un aumento de casi el doble en el fraude de identidad en 2022.



Además, el fraude en los pagos aumentó un 40% en 2022. Encontraron que los carnés de identidad son el tipo de documento más falsificado en 2022. En ese año, el 79% de todos los documentos falsificados utilizaron personajes masculinos. Las falsificaciones profundas son cada vez más avanzadas y crecen en popularidad.



Sumsub destaca que el fraude dirigido al sector de las criptomonedas se ha duplicado, pasando del 0,7% de todos los casos de fraude al 1,5%, aproximadamente. Del mismo modo, la banca ha visto un crecimiento de casi el 100% en los casos de fraude, mientras que el comercio electrónico ha visto un aumento de trece veces en la proporción de fraude (del 0.1% de todos los casos en 2021 al 1.3% en 2022).



(Vea: ‘Tips’ para identificar páginas web seguras para compras en linea).



En 2022, los principales vectores de fraude son la apropiación de cuentas (obtener acceso ilegítimo a la cuenta de otra persona), la multicontabilidad (registrar más cuentas de las permitidas), el fraude de devolución de cargos (plantear disputas falsas con el banco) y la suplantación biométrica (utilizar máscaras de apariencia real, deepfakes y otros métodos avanzados).



Sumsub descubrió que los sitios web están siendo atacados con mayor frecuencia en 2022, mientras que los vectores de ataque a las aplicaciones móviles no son tan populares. Aun así, el número de casos sigue creciendo tanto para las aplicaciones móviles como para las web. En cuanto a los sistemas operativos a los que se dirigen los defraudadores, este año Android amplió su ventaja, viendo un 0.4% más de fraude que iOS, frente a una diferencia del 0.1% en 2021.



(Vea: Qué es el fraude contable y cómo prevenirlo en las empresas).



Las estadísticas de género sobre el fraude de identidad sugieren que los documentos masculinos constituyen la mayoría de las falsificaciones. Esta diferencia se ha ampliado aún más en 2022, alcanzando el 79% frente al 72% de 2021.

PORTAFOLIO