Los 5 tipos de fraude más frecuentes en internet y cómo prevenirlos

La pandemia del coronavirus hizo que las dinámicas del mundo cambiaran por completo. Entre ellas estuvo, por ejemplo, que las personas tuvieran que volcarse mucho más a la virtualidad para hacer algunas de sus actividades diarias.

Trabajar, tener clases, reunirse con amigos se volvieron situaciones netamente digitales. A ellas se les sumaron las compras y las transacciones, que ahora se hacen muchísimo más por internet.



Desafortunadamente, esa necesidad también ha hecho que la delincuencia fortalezca su accionar y cometa fraudes que minan la confianza de las empresas y las personas en el comercio electrónico.



Así las cosas, aquí le contamos los 5 fraudes en línea más frecuentes, para que tenga cuidado:



- Suplantación de identidad (fishing): ocurre, casi siempre, a través de correos electrónicos o mensajes de texto falsos. El estafador se hace pasar por personas o empresas de confianza de los usuarios para obtener contraseñas o credenciales y realizar transacciones.



- Páginas falsas de empresas: se usa haciendo pasar una página falsa como si fuera la de una empresa financiera. Buscan información personal y contraseñas. Revise siempre en el navegador que esté un símbolo de candado para verificar que la página es segura. Y que comience con 'https': si no tiene la 'S', huya



- Fraude por redes sociales: los delincuentes ofrecen servicios, como préstamos, a cambio de pocos documentos. Pero realmente lo que buscan es tener algo de información suya para, después, solicitar productos bancarios haciéndose pasar por usted. No confié en productos financieros que le ofrezcan por redes.



- Robos de cédulas: muchas veces, si le roban su cartera o billetera, la razón detrás está en tener su documento de identidad para pedir, de manera virtual, productos financieros. Así que, si pierde su documento, repórtelo de inmediato a las autoridades y cree una alerta en los burós de crédito.



- 'Landing page fake': son páginas falsas de empresas financieras reconocidas y que se dedican a conseguir datos personales, además de ofrecer préstamos. Normalmente, piden pagar unos 'derechos de desembolso' para entregarle el préstamos. Si le llega a pasar, huya.

No ingrese a páginas web que no tengan el símbolo de candado a la izquierda, al inicio de la URL.

Para que no tenga problemas 'online' y no pierda la confianza, la asociación Colombia Fintech da más recomendaciones:



- Cuide su información personal y financiera: no comparta sus datos personales.



- Evite dar clic en los enlaces sospechosos o mensajes de texto inusuales que inviten a identificarse como clientes con usuario y contraseña.



- Asegúrese de que la página en la que quiere digitar su usuario y contraseña cuente con el dominio correcto de la entidad y con el certificado 'seguro' que aparece en la barra de direcciones.



- Fortalezca sus contraseñas: cree combinaciones con números, signos, letras mayúsculas y minúsculas.



- Procure comprar en páginas confiables y reconocidas que cuenten con métodos de pago por canales como PayPal o PSE.



- Revise y conozca su historial crediticio: es un gran método contra fraudes electrónicos, ya que le permitirá conocer sus obligaciones e identificar cualquier anomalía en su comportamiento financiero.



- Active las alertas preventivas de fraude al sistema financiero: así, las empresas financieras le avisan de cualquier situación inusual que esté ocurriendo con sus productos.



