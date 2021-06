¿Cómo funcionan las plataformas digitales para tramitar sus giros?

A raíz de la pandemia, todos los ciudadanos debieron aislarse para evitar la propagación del virus. Sin embargo, las cuentas y pagos de facturas nunca se detuvieron. Gracias a la tecnología estos pudieron seguir siendo cancelados por los usuarios pues, actualmente y más que nunca, las empresas debieron habilitar canales virtuales con el fin de facilitar los diferentes trámites y así evitar que el cliente acudiera a los puntos físicos.

Las compañías que prestan servicios de giros y pago de facturas no son la excepción. No solo gracias a la pandemia debieron echar mano de las bondades de la tecnología, sino que dada la acelerada modernización de las plataformas empresariales, estas debieron ofrecer una alternativa que obedeciera a las necesidades del mercado actual. Es decir, actualmente, los consumidores claman por facilidades virtuales que eviten al máximo las filas, aglomeraciones y, como tal, el desplazamiento.



Cabe resaltar que no solamente están disponibles las páginas web transaccionales, sino también las aplicaciones. El PSE se ha convertido en un aliado clave de los usuarios pues un proceso de pago que solía ser tedioso por tiempos de espera se efectúa ahora en tan solo minutos, incluso si son trámites a nivel internacional. “Para recibir giros que vienen desde otros países, solo deben contar con una cuenta de ahorros y/o corriente en Colombia”, afirma Danny Figueroa, director de Mercadeo de Giros y Finanzas.



Ante este panorama existe la posibilidad de llevar a cabo pagos, transferencias y giros en cualquier momento. Así lo indica Johana Polanía, vicepresidente de Efecty, “solo es necesario contar con conexión a internet, registrar los datos, tener una cuenta de ahorros y la información de la persona a la que se desee realizar el envío de dinero”.



Adicionalmente, es importante mencionar que si estos procesos se van a llevar a cabo a través de las aplicaciones que ofrecen las diferentes empresas, estas están disponibles tanto en iOS como en Android. Y es que las bondades de la era digital son tantas, y más en el panorama de giros, que incluso existe la opción de pagar anticipadamente los servicios públicos. Mauricio Álvarez, presidente del Grupo SuRed, cuenta que “un producto dentro de nuestra plataforma permite a los usuarios prepagar los servicios mediante un modelo de recarga, manteniendo la seguridad de sus recursos”.



BENEFICIOS DE ESTAS PLATAFORMAS



La primera y más importante ventaja frente a las medidas actuales a causa del Covid-19 es que las personas evitan ir directamente a los puntos físicos. Además, un amplio portafolio de servicios está al alcance de todos ya que, desde estos espacios virtuales, es posible comprar el Soat, recargar cuentas para apuestas deportivas, realizar recaudos, etc.



Asimismo, el cliente puede olvidarse de los horarios pues las páginas web y las aplicaciones funcionan las 24 horas, los 365 días del año, lo cual agiliza todos los trámites y permite ahorrar tiempo. De igual manera, existe una gran flexibilidad de cuentas bancarias para efectuar lo anterior. Es decir, estas plataformas se adaptan a las necesidades del cliente y moldean sus servicios para evitar un procedimiento largo.



“Es un proceso totalmente auto gestionable, donde no se requiere de ninguna asistencia”, concluye Figueroa.



Desde luego que el factor seguridad es una de las mayores ventajas que estos canales ofrecen a sus clientes, todo con el fin de generar confianza y, por supuesto, minimizar el riesgo de fraude que siempre está latente en la red.



Es por esto que las tecnologías de punta y la Inteligencia Artificial cobran un papel fundamental para gestionar eficazmente los ciber riesgos que van de la mano con la permanente trasformación digital.



El presidente de Su Red, añade que “se ha optado por la adopción de una metodología de desarrollo seguro, donde se puedan detectar esos posibles errores humanos en la programación de las aplicaciones antes de convertirse en una futura vulnerabilidad en producción, esta metodología incluye herramientas automatizadas para análisis de seguridad en el código fuente y pruebas de seguridad realizadas por personal especializado a las aplicaciones en ambientes de pruebas”.



LA CONFIDENCIALIDAD ES LA CLAVE



La tecnología permite garantizar la confidencialidad de la información personal de los clientes dentro de las herramientas virtuales de las empresas. Álvarez anota que mecanismos como “el doble factor de autenticación, el registro de usuario con validación por token móvil, cifrado de los datos y las comunicaciones, validación biométrica para la realización de las transacciones y la captura de datos relevantes del dispositivo como la geolocalización y la dirección IP permiten realizar un análisis de correlación para detectar posibles ataques o fraudes transaccionales”.



En resumen, la transformación digital ha traído consigo instrumentos que monitorean y previenen delitos informáticos como lo son el fraude o la suplantación de identidad.



Las empresas, más allá de sus servicios, están en la obligación de garantizar a sus clientes la seguridad de su dinero y de sus datos. En términos generales, estas facilidades digitales funcionan de una manera muy simple, minimizando el desplaza- miento de los usuarios y ofreciendo amplios portafolios de servicios.



