Google presentó nuevos avances para facilitar el trabajo remoto

En un momento cuando la fuerza laboral corporativa aun depende de las reuniones virtuales, y en que la variante delta del covid retrasa el regreso a la oficina, los 'rivales' de las videoconferencias Google Meet y Cisco WebEx esperan facilitar un poco el proceso de inicio de sesión.



Google, parte de Alphabet Inc., ha acordado apoyar la interoperabilidad con dispositivos de hardware de Cisco Systems Inc. Eso significa que los clientes podrán iniciar sesión en una reunión de Google en un dispositivo Cisco y viceversa, dijo

Google en una publicación de su blog.



El pacto ayudará a las empresas que utilizan múltiples plataformas de alojamiento o que han cambiado de una a otra.



El acuerdo sugiere el comienzo de una era mas cooperativa en el mercado de las conferencias, en el que los proveedores de software han pasado los últimos 18 meses tratando de socavar a sus rivales en la búsqueda de mas usuarios corporativos.



Los crecientes casos de coronavirus debido a la variante delta han frustrado los planes de las empresas de regresar a las oficinas, mientras que algunos trabajadores regresan a sus cubículos y otros inician sesión desde casa.



El director senior de gestión de productos de Google para Workspace, Sanaz Ahari, dijo que la empresa intentará firmar pactos con otros importantes proveedores de videoconferencias para ayudar a los usuarios a iniciar sesión desde mas tipos de dispositivos.



"Queremos llevar esa experiencia mágica, sin dificultades, a nuestros clientes", dijo Dave Citron, director de producto de Google Meet, en una entrevista.



Cisco, el líder del mercado en videoconferencias, ha intentado hacer retroceder el rápido crecimiento de Zoom Video Communications Inc., que ha pasado de ser una 'startup' de nicho a formar parte del vocabulario de los confinamientos causados por el covid.



También enfrenta nuevas ofertas de Microsoft Corp., que adquirió Skype en 2011.



El fabricante de WebEx ve la interoperabilidad como una vía para retener a los usuarios existentes.



GOOGLE TIENE SUS PROPIOS DESAFÍOS



A pesar de la solidez de Gmail y otros servicios en linea, Google Meet no ha logrado obtener una gran participación de mercado durante la pandemia.



El gigante de los motores de búsqueda también presentó un dispositivo todo en uno diseñado para el trabajo remoto y pequeñas salas de conferencias corporativas.



La pantalla de 27 pulgadas (69 centímetros), llamada Desk 27, facilitará el acceso a las videoconferencias y también puede usarse como una segunda pantalla para las computadoras portátiles.



Google ya trabaja con fabricantes como HP Inc. y Dell Technologies Inc. para sus computadores todo en uno Chromebase, y lanzó en 2020 una linea de hardware para reuniones llamada Series One.



Citron dijo que la compañía ha visto mucha mas demanda por su hardware para conferencias porque casi la mitad de sus clientes están rediseñando sus oficinas para el trabajo híbrido.



Google también ha creado un manual para navegar por la experiencia híbrida, que incluye información sobre como organizar cinco tipos comunes de reuniones.



Por otro lado, Spaces, software de colaboración que brinda a los equipos de trabajo un centro para organizar un proyecto y que había sido anunciado previamente por la compañía, ya esta disponible.



Ademas, Google facilitará que los jefes llamen a sus empleados durante la jornada laboral, con una nueva función llamada Meet Calling.



BLOOMBERG