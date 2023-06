Google va a eliminar sus fotos: lo que debe hacer para no perderlas

Las fotos son un recurso que sirven para guardar momentos difíciles importantes de la vida de cada persona, por lo que, en casos muy especiales, son una muestra tangible de eventos importantes o llenos de significado.



Gracias a la tecnología, la toma de fotografías se ha convertido en algo masificado y muy al alcance de las personas que tiene acceso a un teléfono celular, no solo por el hecho de poder tomas instantáneas de forma rápida, sino porque también está presente la opción de compartirlas en redes sociales o, simplemente, guardarlas en la memoria.



Una de las aplicaciones destinadas al almacenamiento de material gráfico es Google Fotos, uno de los programas de la suite creado por el buscador de internet más importante del mundo.



Google, como cualquier otra empresa importante en el sector tecnológico, constantemente se encuentra renovando sus servicios y la aplicación de Fotos no es ajena a esa matriz.



Si usabas/usas Picasa o Blogger, te tengo malas noticias de Google. El archivo de álbumes, ATPC también. pic.twitter.com/VadDnAzvpm — Marcos Besteiro 👧🏻👶🏻 (@MarcosBL) June 20, 2023

No obstante, entre las actualizaciones que tendrá la aplicación, estará en la función del Álbum de Fotos, la cual Google intervendrá de una forma muy particular, pues anunció que esta opción desaparecerá el próximo 19 de julio, lo que puede significar la desaparición de algunas fotos en la memoria del teléfono de cada persona que utiliza dispositivos Android.



Ante este panorama, si su deseo es no perder ni una sola foto de su carrete, lo que puede hacer antes de que llegue el día en que el Álbum de Fotos no esté disponible, se recomienda comprobar si tiene algún archivo guardado en la nube.



Dado el caso de que sí, se aconseja guardar dichos datos en su celular para así evitar que esa información pueda perderse con el borrado que realizará Google.



Según el portal del portal especializado en tecnología 'Genbeta', para poder descargar todos los archivos de esta herramienta, lo único que se debe hacer es dirigirse al portal de Google Takeout para obtener información detallada del proceso.



Mediante esta función podrá tener a disposición varias maneras para explotar sus archivos, por lo que es necesario seleccionar el tipo de archivo con el que quiere obtener sus datos y el peso con el que desee exportarlos y así tener a la mano la información que ha tenido almacenada durante años.



