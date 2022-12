Habilitar el espectro es motor de innovación y avance para el país

Luego del anuncio realizado por el Consejero Presidencial para la Transformación Digital, Saúl Kattan, sobre abrir la totalidad de la banda de 6 GHz para uso libre y mejorar la conexión a Wi-Fi en Colombia, las opiniones sobre este tema no se han hecho esperar.

Para la experta Martha Suárez Peñalosa, presidente de la Dynamic Spectrum Alliance (DSA), alianza que promueve el uso dinámico del espectro en diferentes países, esta medida traerá mayores posibilidades de avance, innovación y conectividad en el país.



¿Cuál es el enfoque de la DSA?



Somos una organización global, intersectorial, sin fines de lucro, que aboga por leyes, reglamentos y mejores prácticas económicas que conduzcan a una utilización más eficiente del espectro y que además fomente la innovación y una conectividad asequible para todos.



¿Cómo encuentra la decisión del Gobierno?



Celebramos que este gobierno haya hecho este anuncio. Nos parece que fue un tema en donde tomaron el liderazgo y gracias a la experticia se pudo entender la importancia de esto. Desde el gobierno anterior ya se había venido hablando de este tema, pero no se habían tomado una decisión, pese a las tres consultas públicas realizada. No cabe duda que esta decisión nos parece muy importante, ya que al final beneficiará a todos los ciudadanos.



¿Qué ventajas destaca?



Debo rescatar que al aumentar el uso del espectro libre se tendrá mayores capacidades, mejores velocidades, nuevas casos de uso, innovación, conectividad en zonas apartadas, entre otros beneficios. Esto es algo transversal que tiene un impacto en todo el sector productivo, en el acceso y a la inclusión digital.



Menciona la productividad, ¿quiénes serán los mayores beneficiados?



Hoy en día todos usamos Wi-Fi, además la mayoría del tráfico de internet pasa por redes Wi-Fi, entonces una mediana o pequeña empresa logrará tener un desempeño muy superior a lo que tiene hoy día, mejor velocidad, podrá combinar el Wi-Fi con cualquier otra tecnología, podrá tener aplicaciones de realidad virtual, en fin hay grandes posibilidades para que las empresas mejoren su desempeño, y así mejoren su actividad productiva.



¿Cómo funciona todo el tema las redes Wi-Fi y porque se han vuelto tan importante?



Tras la pandemia, hemos visto que hay un mayor requerimiento de mayor capacidad de conectividad. Esta decisión primero atiende a entregar más capacidad que se necesita y segundo promueve los casos de innovación que no eran posibles en un pasado. Hoy en día lo usamos en cualquier parte, hay un complemento muy claro, entre el Wi-Fi y las redes móviles, lo que permite que se descongestionen un poco las redes móviles.



Asimismo, hay otros actores que también se beneficiarán y son los proveedores de servicios de internet (ISP), empresas pequeñas que llevan conectividad a los lugares más apartados. Es así como al tener espectro adicional de uso libre van a poder brindarle mejor servicio a sus usuarios.



¿Cuál es el siguiente paso para seguir cerrando la brecha digital?



Ahora hay dos etapas. Esta decisión de la ANE y del sector es para uso en interiores, es decir en espacios cerrados, entonces ahora lo que viene es permitir el uso de esta medida en exteriores, esa será la etapa siguiente.



Sin duda, habilitar el espectro es un motor de innovación y decisiones como estas le abren la puerta a todos esos desarrollos que antes eran impensables en el país.

Johana Lorduy