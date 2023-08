Hay más pedido de equipos de seguridad electrónica

Las empresas han incrementado la demanda de equipos de seguridad electrónica en el país, ahora que las inseguridad es uno de los temas de preocupación. Así lo advierte Rubén Trujillo, ingeniero preventa de Hikvision Colombia.



¿Cuál es la historia de la compañía?

​

Hikvision es una empresa china que lleva más de 20 años en el mercado de la seguridad electrónica. Estamos en más de 70 países con oficinas y distribución local y nuestros productos se venden en más de 150 países.



En Colombia llevamos más de 10 años con personal que representa la marca y durante los últimos años y gracias a la experiencia que tenemos en Colombia nos hemos podido consolidar como la marca número uno a nivel global en distribución y venta de soluciones para el mercado de seguridad electrónica. Para el gremio somos un referente.



¿Cuánto venden al año y qué expectativa tiene para este 2023?

​

Hikvision se ha consolidado como la principal en ventas. Tenemos más del 60% del mercado de seguridad electrónica que crece. Para este año esperamos crecer más del 20%.



¿Cuál fue el evento que organizaron?

​

La semana pasada se realizó Hikguard Summit 2023, el evento de seguridad y monitoreo más importante en Colombia.



Es la primera vez que se hace y está dentro de las ferias más importantes de seguridad de nicho. Asistieron más de 100 personas, más de 40 compañías, incluidas las principales que atienden a diferentes mercados: bancos, retail, energía.



¿Qué novedades presentaron?

​

Los clientes se mostraron satisfechos porque no habían visto otro evento que les mostrara soluciones de seguridad para sus clientes. Cada vez, el mercado debe innovar y complementar más.



¿La seguridad electrónica es una rama de la seguridad privada?

​

La seguridad electrónica es un complemento que ofrece la seguridad privada.

Lo primero que ha operado son las cámaras y en realidad esto también tiene que ver como se restringe el acceso a un espacio. Antes usábamos una candado o una reja que emitiera un sonido, pero ahora tenemos sensores que detectan personas. También hay mecanismos para registrar ingresos.



¿Qué es lo más novedoso hoy para el mercado?

​

Una cámara para instalar dentro de los vehículos y que ofrece múltiples soluciones para los dueños de flotas. El sistema permite visualizar un carro que se acerque y que el conductor no pueda ver por los espejos.



Rubén Trujillo- Hikvision Colombia Cortesía

Adicionalmente, esta solución permite analizar el comportamiento del conductor. Si se está quedando dormido o hablando por teléfono, puede generarse una alerta para que desde la central o el mismo equipo se evite un posible accidente.



Se puede montar un completo ecosistema dentro del vehículo que trae muchos beneficios.



Hay otros productos como, por ejemplo, sistemas que son autónomos y que trabajan con energías limpias.



Trajimos al mercado una cámara solar con paneles que la alimenta y transmite 3G y 4G. Para fincas y lugares alejados es ideal porque a esos sitios no podemos llegar con energía cableada, típica.



¿Qué más destaca?

​

Otro de los productos importantes es el de las plataformas. La tendencia es la migración de un sistema físico a uno en la nube. Nosotros tenemos este servicio y el cliente ya no tendrá que tener un data center o una estructura física para poder monitorear sus equipos. Eso hace mucho más fácil el tema de comunicaciones y monitoreo.



¿Esta tecnología tiende a reemplazar al vigilante tradicional?

​

No, tiende es a complementar y a hacer mucho más funcional estos procesos. Dentro de la muestra que teníamos en esta feria teníamos una solución que se llama portería remota, que permite el proceso de asistencia para el ingreso de un carro, por ejemplo, si el guarda está distante del punto.



¿Hay mayor demanda de estos equipos por el aumento de la inseguridad en las empresas?

​

Dentro de la experiencia que tenemos sigue creciendo constantemente. Digamos que la delincuencia no sé si en algún punto o en algún país vaya a dejar de existir, pero lo que buscamos en minimizar estos riesgos y como la tecnología para que la persona o el residente o el usuario final se sienta mucho más tranquilo como desde la empresa de seguridad que desde nosotros como fabricante le podemos dar esa seguridad o esa tranquilidad a los usuarios finales.



Entonces siempre tenemos que estar innovando porque en el mercado sabemos que hecha la regla hecha la trampa.



Por eso hablamos de crimen organizado, porque es una empresa y los delincuentes siempre van a buscar como evadir las tecnologías y nosotros como fabricantes y de la mano con las empresas estamos trabajando en conjunto para que la persona que va a delinquir no lo pueda hacer, al tiempo, que se pueda identificar.



Por eso estamos en un continuo cambio. Sí, sigue creciendo pero evitamos la mayoría de eventos.



¿Pero perciben un incremento ahora?

​

Sí, viene creciendo. Y hay muchos factores, depende de la economía y la cultura de los países. En Colombia evidenciamos todos los días que crecen los robos a edificios y viviendas.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio