Cuál sería el futuro de la industria de las telecomunicaciones latinas

La semana pasada la Ciudad de México recibió el congreso de telecomunicaciones más importante de la región, el Mobile 360 LATAM, donde asisten ejecutivos de la industria móvil, reguladores y políticos y organismos internacionales.



(Vea: La empresa que se ha convertido en 'superpotencia' gracias a la IA).

Las discusiones confirmaron que la situación de la industria de telecomunicaciones móviles en Latinoamérica sigue siendo desafiante, por una combinación de factores externos como el débil crecimiento económico, así como presiones en el propio sector con más actores y mayor competencia (no siempre con igual regulación), costes por renovaciones de espectro o nuevas concesiones, y la presión de seguir invirtiendo en las redes de comunicación para llevar más cobertura a las áreas rurales apartadas, a la vez que la demanda de datos y a mayor velocidad no deja de crecer.



Pero destacaríamos tres temas menos habituales en la agenda que representan el futuro (o probablemente el presente) de la industria: la Alianza Open RAN, la iniciativa Open Gateway y el posicionamiento del sector en el desarrollo y uso de Inteligencia Artificial.



La Alianza Open RAN (O-RAN ALLIANCE e.V) es una iniciativa de la industria móvil que oficialmente busca la desagregación, automatización y apertura en las redes móviles que conectan teléfonos inteligentes y dispositivos a Internet y otros usuarios, posibilitando que los operadores de telecomunicaciones trabajen a la vez con diferentes proveedores.



Para ello, un grupo de operadores globales - inicialmente AT&T, China Mobile, Deutsche Telekom, NTT Docomo y Orange; hoy 32 operadores y casi 300 contribuidores, incluidas todas las big tech de EE. UU. -se aliaron desde 2018 con el objetivo de crear especificaciones estándar globales que permitan a los operadores obtener componentes de múltiples proveedores, teóricamente reduciendo el coste de inversión y mantenimiento de redes móviles por medio de mayor competencia.



(Vea: Occidente busca normas comunes para Inteligencia Artificial).

Empresas de telecomunicaciones.



Sin embargo, en la práctica, la notable inversión china en las redes e infraestructuras tecnologías en Latinoamérica explica que solo AT&T y Telefónica sean miembros de la alianza.



De hecho, se especula que este es un mecanismo de reemplazo de la tecnología china en las redes existentes en occidente, buscando sustituirlas por soluciones O-RAN buscando posicionar las ventajas de las empresas de software de EE. UU., sobre la actual provisión de equipos de empresas chinas.



De nuevo, ello muestra las tensiones geopolíticas mundiales en los principales desarrollos tecnológicos, y el posicionamiento algo pasivo de la región ante ellos.



Quizá más interesante, se debatió la iniciativa Open Gateway (GSMA | GSMA Open Gateway - Future Networks) lanzada en 2022 en el Mobile World Congress de Barcelona con el apoyo de 21 operadores móviles globales, para facilitar por medio de interfaces programables de aplicaciones (API) el acceso a las redes de los operadores para los desarrolladores. Se trata de un movimiento estratégico de los operadores para proveer servicios de red (‘network as a service’) y reposicionarse en segmentos más rentables de la cadena de valor de Internet.



(Vea: 'Inteligencia artificial podría llevar a la humanidad a su extinción').



Según el análisis elaborado por la consultora Kerney para GSMA, la conectividad apenas representa el 15% de todo el valor de Internet frente al 57% de los servicios online (con márgenes que tienden al 5%, muy inferiores al 15% de los servicios).



La iniciativa busca que las operadoras a través de estas APIs públicas logren que los desarrolladores y las OTT, y los innumerables servicios que hoy operan sobre la red, permitan optimizar su tráfico, tengan mejores herramientas, pero también que dejen parte del negocio a las telcos, que hoy se sienten como commodities dentro de la industria.



En este caso, en Latinoamérica América Móvil, AT&T, Telefónica y recientemente Telecom Argentina ya son miembros de la misma.



Por último, el desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial (IA) ocupó buena parte de la agenda con una sesión sobre el negocio alrededor de la misma.



La IA brinda grandes oportunidades en eficiencias operativas a la red ayudando a su gestión, optimizando tráfico, prediciendo mantenimientos de infraestructuras, comunicaciones unificadas, control de aplicaciones y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio a partir del procesamiento de un gran volumen de datos.



Sin embargo, a la par de estos desarrollos de negocio, se destacó la responsabilidad del sector no solo como desarrolladores de herramientas con IA, sino también como usuarios y compradores. En la medida que los desarrollos de IA no tienen personalidad jurídica, son los operadores quienes deben responder ante cualquier riesgo de su implementación.



(Vea: ¿ChatGPT es capaz de predecir los números ganadores del Baloto?).



Por ello, en nuestra opinión, una regulación moderna de la IA lejos de representar una carga podría ser un activo para reducir incertidumbre sobre lo que se puede hacer y lo que no, y para ‘señalar’ para bien (ante inversores, ciudadanos y gobiernos) aquellos operadores más responsables (disclaimer: Ángel Melguizo asesora a Unesco en su colaboración con empresas en aplicar la recomendación de Naciones Unidas sobre inteligencia artificial y ética; por cierto, para los lectores y operadores colombianos, el nuevo ministro TIC de Colombia Lizcano anunció una ley de IA para el segundo semestre del año).



Concluyendo, cuando más se escuchen iniciativas de las telcos en OpenRan - y más general sobre la apertura y fortalecimiento de las cadenas de valor-, Open Gateway con los operadores entrando en negocios de plataforma más allá de voz y datos o pagos móviles, y pasos hacia una IA ética y responsable, será señal de que el sector móvil está más en el futuro (por fin) que en el pasado.



(Vea: Inteligencia artificial en la banca ya es una realidad).



ÁNGEL MELGUIZO Y VICTOR MMUÑOZ

Partners de ARGIA, Green, Tech & Economics consulting