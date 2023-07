¿La IA ayudaría a combatir cambio climático, hambre y pobreza?

Las inteligencias artificiales serán necesarias para mitigar el cambio climático, transformar la educación, combatir el hambre, eliminar la pobreza y otros problemas que frenan el desarrollo sostenible, dijo este 6 de julio la secretaria general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Doreen Bogdan-Martin.



La jefa de la rama técnica de Naciones Unidas inauguró la Cumbre Global de la Inteligencia Artificial al Servicio del Bien, en Ginebra sostuvo que utilizar la IA para encarrilar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 "ya no es solo una oportunidad, sino nuestra responsabilidad".



La estadounidense apuntó a la necesidad de apostar por las IA como un "medio para hacer frente a una triple crisis planetaria", creada por el cambio climático, la contaminación y los daños a la biodiversidad.



Más de medio centenar de robots se reúnen en la cumbre de este año con propuestas como proporcionar energía limpia, mitigar el calentamiento global y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.



Además, el evento cuenta con la presencia de robots humanoides que buscan, por ejemplo, demostrar las ventajas de la implantación de las IA en la asistencia e investigación médica, como es el caso de Grace, el primer robot auxiliar de enfermería del mundo.

La responsable de UIT instó a las empresas y mandatarios presentes en la cumbre a utilizar las inteligencias artificiales de forma 'no discriminatoria'. "Pido una IA que beneficie a la educación de todos, incluidos los 2.700 millones de personas en todo el mundo que permanecen desconectadas", recalcó Bogden-Martin.



En el marco de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la secretaria de la UIT insistió en que las IA "hacen posible avances" en sanidad, energía, educación y otras áreas clave.



Recordó que este evento es "el lugar para hacer propuestas concretas" en materia de regulaciones internacionales que permitan el desarrollo de las IA de forma "inclusiva, segura y responsable".



"El desarrollo de las IA y los Objetivos de la Agenda 2030 no esperarán, y el fracaso no es una opción", aseveró.



EFE