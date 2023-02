Cómo la inteligencia artificial reinventa la manera de aprender

La inteligencia artificial (IA) está cambiando la forma en que vivimos de varias maneras. Está mejorando la eficiencia en muchas industrias, como la logística o los servicios financieros. También está ayudando a mejorar la atención médica al permitir el análisis de grandes cantidades de datos y el diagnóstico más temprano de enfermedades o permitiendo una mayor automatización de tareas del hogar y en el trabajo.



La forma en la que nos informamos o aprendemos no es ajena a estas transformaciones. Desde la aparición de Internet y los motores de búsqueda, la forma en que encontramos y procesamos la información comenzó a cambiar. Y eso se incrementó con la implementación de inteligencia artificial a estos motores. Por ejemplo, los sistemas de recomendación basados en IA están ayudando a los usuarios a descubrir contenido que les interesa.



A esto se le sumó la aparición de herramientas generadoras de contenido con IA en formato de audio, imágenes o texto en donde los usuarios pueden consumir y producir información de manera mucho más personalizada, interactiva y amigable, que ponen en la mesa un viejo debate acerca de cómo el sistema educativo se adapta a los cambios que genera la tecnología.



El sistema educativo tradicional se ha centrado en la memorización de información, una actividad que era muy útil cuando encontrar información llevaba mucho tiempo y no era tan fácil, pero con herramientas como chatbots, en donde se pueden conocer respuestas a preguntas complejas de manera rápida y simple, la memorización pareciera ya no tener mucho sentido. Tanto es así que por ejemplo, durante enero de 2023, las escuelas de Nueva York prohibieron el uso de ChatGPT ya que “los alumnos podrían hacer trampa en las tareas o evaluaciones”.



Otro de los desafíos que trae este nuevo paradigma es el de la alfabetización de datos. Hoy en día estamos constantemente expuestos a motores de inteligencia artificial, pero muy pocas veces entendemos realmente cómo funcionan o, simplemente, qué estamos utilizándolos. La alfabetización de datos permite a las personas tomar decisiones informadas y hacer uso de los datos de manera ética y responsable. En este contexto, es crucial conocer su funcionamiento para poder entender si la respuesta es correcta o no, si presenta sesgos o si no nos está respondiendo lo que le pedimos.



Todas estas cuestiones presentan oportunidades para quienes están en posiciones de toma de decisión en las organizaciones. Por eso, es necesario contar con líderes con una alta capacidad de adaptación donde el reflexionar, repensarse y readaptarse sea cada vez más cotidiano. Las empresas deben contar con líderes capaces de inspirar y fomentar el aprendizaje; un aprendizaje específico y relevante para los objetivos establecidos y que acompañe a las personas en su camino de desarrollo profesional.



El uso de estas herramientas en educación permite crear propuestas más interactivas, inmersivas y personalizadas para que todas las personas puedan realmente apropiarse de los conocimientos y crear nuevos. Además, permiten enfocarse realmente en el propósito y el objetivo para poder seguir buscando soluciones innovadoras a los diferentes desafíos de la humanidad.



La adopción de herramientas basadas en IA es una cuestión de tiempo y solo cabe una pregunta: ¿cómo utilizarlas para potenciar las experiencias de aprendizaje de las personas y el desarrollo de sus habilidades?



El área de Learning, Diversity, Equity & Inclusion de Globant está dedicado a desarrollar tecnología para aprender. Nuestro foco está puesto en potenciar los conocimientos que ya existen en la compañía y en la comunidad, a partir del uso de tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial.



Durante 2022, desarrollamos un motor de búsqueda y recomendación de IA para personalizar la experiencia de los Globers en nuestro propio Learning Magel Campus. Descubrimos que los Globers encuentran las reuniones uno a uno como uno de los formatos de aprendizaje más efectivos y que el 50% de ellos no conoce a personas expertas dentro de la empresa en los temas que les interesan. A partir de este -‘insight’-, desarrollamos otra función de IA para impulsar las experiencias de aprendizaje uno a uno.



También descubrimos que el 87% de los Globers está dispuesto a pasar más de una hora a la semana en reuniones uno a uno para aprender y enseñar. Estos conocimientos sobre las necesidades y expectativas de aprendizajes de los Globers, combinados con tecnología dieron origen a una nueva herramienta: Learning Match, un motor de inteligencia artificial que, a partir de los datos históricos de los usuarios sobre lo que quieren enseñar y aprender, recomienda -‘matches’- con otras personas de la empresa para facilitar reuniones uno a uno e impulsar una comunidad de aprendizaje.



Estos son solo algunos ejemplos de cómo podemos usar la tecnología para potenciar las experiencias de aprendizaje, fomentar la creatividad y la reinvención de la industria y la humanidad.

GIULIANO DELLE CHIAIE Y DELFINA ARAMBILLET

Líder de Aprendizaje y DE&I en Globant y Especialista en Aprendizaje y DE&I en Globant