Aumentar tiempo en dosis Pfizer previene hospitalizaciones y muertes

El grupo interdisciplinario Colev, de la Universidad de los Andes, analizó con un modelo matemático el efecto de espaciar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer (de 3 a 12 semanas) en el grupo de 20 a 40 años en el número de casos nuevos, hospitalizaciones y muertes para Colombia.



El modelo tiene en cuenta la actual cobertura de vacunación de los otros grupos de edad y considera los contactos entre personas vacunadas y no vacunadas, además del efecto de prolongar la segunda dosis de 22 a 91 días y lo comparamos con aplicar la segunda dosis al día 21 de la aplicación de la primera.



“Cuando se amplía la segunda dosis a más de 21 días para el grupo de 20-40 años y esas vacunas - que debían aplicarse en el día 21 - se aplican como primeras dosis a más personas del mismo grupo de edad, vemos una reducción en las hospitalizaciones y muertes en la población general”, señaló Juan Cordovez, profesor de la facultad de Ingeniería y miembro investigador de Colev.



El resultado se observa si se continúa vacunando con la misma frecuencia e intensidad a los otros grupos de edad, pero si, por el contrario, esas segundas dosis que dejan de aplicarse en la población de 20 a 40 años se utiliza para aumentar la cobertura en mayores de 40 años o en niños, niñas y adolescentes, el efecto de espaciar las dosis, se pierde.



De la misma manera, los resultados de este modelo solo son ciertos si se aplica la segunda dosis a todos los que recibieron la primera. En conclusión, el espaciamiento de la segunda dosis en la población de 20 a 40 años resulta efectivo para prevenir hospitalizaciones y muertes en toda la población si se hace para acelerar el ritmo de la vacunación de primeras dosis y no para suplir el déficit de vacunas.



Otra de las preocupaciones al espaciar las dosis es que aumente el tiempo en que una persona puede infectarse. “En nuestra simulación, también observamos este fenómeno. Sin embargo, vemos que el aumento de casos sólo ocurre después del día 55 de aplicada la primera dosis y adicionalmente, no se debe olvidar que el objetivo del Plan Nacional de Vacunación es reducir el número de hospitalizaciones y muertes”, apuntó.



En el modelo se observa que así haya un aumento en el número de casos, la vacunación de primeras dosis a más personas en el grupo de 20 a 40 años, en comparación con tener personas, del mismo grupo de edad (20-40 años), con el esquema completo de vacunación, ayuda a prevenir más muertes y hospitalizaciones en toda la población.



