Apple vs. Epic Games: detalles del pleito generado por una comisión

El impacto exacto que tendrá la decisión de la jueza Yvonne González Rogers en el caso de Apple y Epic Games aún está por conocerse. Sin embargo, más allá de la sentencia final, este juicio pasará a la historia de la industria tecnológica por sentar múltiples precedentes y, sobre todo, abrir varios debates alrededor del poder de los gigantes del mundo tech.



(Vea: Apréndaselos: indicativos para la nueva forma de llamar en Colombia).

Para entender a fondo este caso y su trascendencia hay que remontarse al 13 agosto del año pasado.



Epic Games hizo, en los primeros días de ese mes, algunos cambios en los métodos de pago en la tienda de su juego estrella, Fortnite, en la versión para móviles. Una de las intenciones era contar con una alternativa para no ajustarse a la comisión del 30 % que cobraba Apple, a través de la App Store, en todas las transacciones que se hacían dentro de la tienda del videojuego.



Después de estos cambios, la decisión de la compañía de la manzana fue clara y drástica: retirar a Fortnite y a todos los títulos de Epic Games de la App Store, tras quitarle a la empresa su título como desarrollador en la plataforma de aplicaciones móviles.



(Vea: En alza proyecciones sobre uso de la nube en los ‘contact centers’).



El universo de las apps móviles es un negocio multimillonario. Según Statista, para 2023 será una industria que genere más de 935.000 millones de dólares, lo que la seguiría consolidando como una de las más fuertes del mercado a nivel global. En este sector entran a jugar los desarrolladores como Epic Games y los distribuidores como la App Store de Apple o la Play Store de Google.



Por varios años los desarrolladores han reclamado a los distribuidores por las altas comisiones que cobran por alojar una app dentro de sus plataformas y fue Epic Games la que se decidió por hacer frente a los más grandes tecnológicos, como lo son Apple y Google.



El desarrollador de videojuegos respondió a la decisión de Apple de retirar a Fortnite y otros títulos de la App Store con una demanda que lleva haciendo ruido muchos meses.



(Vea: La plataforma para autenticar y firmar digitalmente en 3 minutos).



La misma empresa se ha encargado de que su alegato de más de 60 páginas sea conocido entre los millones de usuarios que navegan en las redes sociales. En su momento afirmaron, a través de la cuenta de Twitter de Fortnite, que “Epic Games desafió el monopolio de la App Store” e invitaron a sus usuarios a apoyar a Epic Games para “liberar” a Fortnite.



En el sitio web oficial de la empresa se han encargado, además, de informar a su comunidad cada una de las acciones legales que han adoptado para cumplir su propósito de demostrar que Apple abusa de su posición dominante y tiene un monopolio en la industria de las apps móviles, además de que las políticas de la App Store “perjudican a los desarrolladores y frustran la competencia”.



¿QUÉ DICE APPLE?



En mayo, Tim Cook enfrentó un interrogatorio sobre este caso ante la jueza González Rogers.

Apple es una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Archivo particular

La jueza de distrito de Estados Unidos preguntó por qué el fabricante de iPhone no da a los usuarios la opción de comprar productos virtuales y contenido a precios más bajos directamente de los desarrolladores, y solo permite las compras a través de la propia App Store de Apple, el tema central del caso.



En su primera vez testificando en un juicio, Cook respondió preguntas durante más de dos horas en un tribunal federal en Oakland, California.



“¿Qué problema existe en permitir que los usuarios tengan opciones, específicamente en el contexto de los juegos, de tener una opción más barata para el contenido?”, preguntó González Rogers.



(Vea: Celulares que no tendrán Gmail, Google Maps y YouTube desde septiembre).



Cook dijo que los consumidores “hoy tienen la opción” de comprar teléfonos Android más baratos en lugar de iPhones.



González Rogers presionó aún más a Cook al preguntarle “qué problema tiene Apple” con que los usuarios busquen una opción menos costosa fuera de la App Store para comprar V-Bucks, la moneda utilizada en el exitoso juego Fortnite de Epic.



“En esencia, renunciaríamos al rendimiento total de nuestra propiedad intelectual”, respondió Cook, refiriéndose a la propiedad intelectual patentada de la compañía.



Cook rechazó las afirmaciones de Epic de que la App Store aprovecha las ganancias con políticas injustas y egoístas y declaró que sería “terrible” para los usuarios de iPhone e iPad si la jueza ordenara a la compañía permitir mercados de aplicaciones de terceros, además de su propia App Store, como exige Epic.



(Vea: Colombia tiene un nivel bajo en cuanto a inclusión financiera).



"Sería un gran problema de conveniencia, pero también aumentarían los problemas de fraude” porque los clientes tendrían que ingresar información de sus tarjetas de crédito en varias ocasiones, dijo Cook.



¿QUÉ PASARÁ?



Este litigio espera por una decisión final. Expertos sugieren que lo más probable es que Apple gane el caso y no haya cambios grandes en la industria. Sin embargo, en medio de la presión de Epic Games, otros desarrolladores y un porcentaje de las audiencias, se han presentado varias excepciones a la famosa comisión del 30 % y se espera que se sigan dando estos casos excepcionales.



Especialistas y seguidores del caso afirman que este escenario es el más probable ya que los casos antimonopolio no suelen prosperar y, además, no hay precedentes de que se le pida a una empresa como Apple cambiar su modelo de negocio, explicó al medio español 'La Vanguardia' Rafa Bernabé, diseñador de juegos y consultor de negocio para aplicaciones.



Otro escenario posible es que la jueza falle a favor de Epic Games y obligue a Apple a reintegrar los títulos de la empresa en la App Store con porcentajes de comisión menores o nulos. Sin embargo, en este desenlace puede existir una variable importante: que la jueza considere o no que Apple tiene un monopolio.



En caso de que no lo piense así, el golpe para Apple no sería tan grave, pues de admitirse que está abusando de su posición dominante el efecto financiero sería tan alto que la compañía tendría que replantear aspectos de la plataforma y de su modelo de negocio.



Esto los obligaría a admitir y habilitar tiendas de terceros en cualquier caso que el desarrollador quiera y eso, argumenta Apple, pondría en riesgo la seguridad de los consumidores y del ecosistema seguro que afirman haber creado.



TECNÓSFERA - EL TIEMPO Y BLOOMBERG