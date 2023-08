Aplicación permite localizar puntos de carga para vehículos eléctricos

Según el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, cerca del 30 % del presente año en el país ha estado conformado por semanas de cuatro días hábiles por cuenta de los días festivos; es decir, que de las 52 semanas completas en el 2023, únicamente 36 (69 %) han tenido o tendrán la totalidad de sus días laborales.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



La flexibilidad laboral dada por los calendarios permite que las personas puedan salir de viaje de descanso, por lo que es común que se hagan numerosos trayectos en carretera.



(Así puede recuperar los mensajes eliminados por error en WhatsApp).



Por esta razón, si usted tiene carro eléctrico y está pensando en aprovechar uno de los próximos puentes para viajar, es posible que estudie la posibilidad de buscar estaciones de carga para su carro.

​

Para ello existe la aplicación Evsy, la cual le permite al usuario poder ubicar en tiempo real los sitios de carga para vehículos eléctricos en el país.



(Bitcóin: cinco datos clave para saber cómo funciona esta criptomoneda).



“Las personas que tienen un auto eléctrico suelen planear sus viajes hacia destinos en los que saben que hay estaciones de carga, pues, como es natural, no quieren arriesgarse a quedarse sin carga. Esto genera que, a veces, no se visiten destinos con grandes atractivos turísticos por cuenta de que los usuarios no tengan certeza de que allí exista un punto de carga. Con nuestra aplicación, esto ya no pasará más”, explicó Pablo Maturana, CEO y cofundador de Evsy.



La aplicación está disponible para dispositivos Android (Play Store) y Apple (App Store), y su uso es gratuito. Así mismo, se muestran todas las terminales de carga pública disponibles, es decir, todos los actores del ecosistema de carga para vehículos eléctricos formalmente constituidos se pueden ubicar aquí; de forma que el usuario pueda encontrar toda la variedad de marcas que ofrece el mercado actualmente.



('Deep tech': qué es y cómo avanza Colombia en su desarrollo).



"Esta pluralidad de jugadores que concentra nuestro sistema nos ha permitido tener plataforma con la mayor base de cargadores de toda la región. Así que Evsy no solo es útil para aquellos que quieran viajar a un municipio cercano, de hecho, si alguien quisiera llegar hasta Chile por carro eléctrico, podría hacerlo utilizando nuestra app", agregó.



PORTAFOLIO