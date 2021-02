Innovación, la apuesta de crecimiento para las empresas en Colombia

En la actualidad, el mundo corporativo es cada vez más competitivo, ya no basta con incrementar la eficiencia, tener una idea novedosa o el presupuesto adecuado para ejecutar un proyecto, esto debe ir más allá. Es necesario que las organizaciones entiendan cómo crecer y transformarse al ritmo que lo impone el mundo moderno.



Para ello, la innovación juega un papel fundamental, ya que es la clave para crear nuevas y mejores soluciones; además de obtener mayores beneficios económicos, sociales o tecnológicos, entre otros.



Sin embargo, según los últimos resultados del Índice Mundial de Innovación (GII) liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Consejo Privado de la Competitividad y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Colombia aún está en un desbalance significativo en términos de innovación frente al resto del mundo. El país ocupó el lugar 68 entre 131 economías evaluadas, siendo superado por cuatro pares regionales: Chile, México, Costa Rica y Brasil.



Buscando apoyar a las organizaciones en Colombia y con deseos de innovar nace Mindhack, una startup colombiana que les ofrece a los líderes de las compañías las herramientas para que transformen su mentalidad hacia la innovación, enfocándose en encontrar los problemas que tiene la compañía y resolverlos de manera exponencial.



Sobre este tema, Manolo Castro, fundador y director de Mindhack, agrega que “las organizaciones en Colombia evidencian una brecha importante en cómo dicen que innovan y cómo realmente lo hacen. Los líderes de los corporativos se enfrentan a un mar de ideas que al no saber cómo priorizar e implementar, resultan en acciones dispersas e intuitivas que no causan el impacto esperado”. Mindhack entonces asesora, entrena y acompaña a los líderes de los grandes corporativos para que puedan innovar de manera sistemática, transformando la mentalidad de sus equipos para que se logren los resultados esperados.



Manolo resalta 4 elementos claves que ganan aquellas organizaciones que le apuestan a la innovación:



• Transformar la mentalidad: hacia una mentalidad emprendedora y de crecimiento que haga posible el desarrollo del pensamiento estratégico y la solución de problemas.



• Nivelar el conocimiento de manera creativa: la inteligencia no es fija, innovar es a su vez tener que aprender diariamente y entrenarse constantemente, así se desarrollan nuevas habilidades y se prepara el terreno para llegar al cumplimiento de metas y logros.



• Transformar la forma de trabajar a través de la inmersión: la naturaleza innovadora de los startups les permite a los corporativos participar en todas las etapas de crecimiento por las que debe pasar una organización. Esta experiencia ayuda a que los equipos de trabajo aprendan a reconocer fallas, carencias y cómo evitarlas.



• Agilizar el core de la organización: en la actualidad el mundo empresarial demanda resultados en el menor tiempo posible, a través de la innovación, las organizaciones transforman su forma de trabajar para entregar productos y servicios de calidad en tiempos efectivos.



En un año marcado por la incertidumbre a causa del Covid-19, operar de forma tradicional en un entorno que requiere de innovación es un lujo que las empresas no pueden darse, además de volverse menos competitivas pueden llegar incluso a la desaparición. En definitiva, la innovación es el motor que impulsa la transformación y el crecimiento de las organizaciones, saber articular la innovación corporativa será imprescindible para poder balancear los riesgos, hacer uso adecuado de los recursos y encontrar nichos de oportunidad que encaminen a la consecución de metas y resultados exponenciales.



The Coca Cola Company, Grupo Bolívar, BID, Bancoldex, Lafarge Holcim, entre otros, son algunas de las organizaciones que actualmente están innovando de la mano de MindHack. La startup tiene proyectado crecer 5 veces en el 2021, atendiendo necesidades de innovación en empresas de Colombia y toda América Latina. Además, a través de Clubhouse, aplicación en la que usuarios se reúnen en salas virtuales para charlar o escuchar conversaciones en directo, Mindhack se ha convertido en la primera startup del país que les brinda a corporativos, organizaciones y usuarios de toda la región, la posibilidad de conocer su metodología y su forma de trabajar los procesos de innovación.