La banda de 6GHz para WiFi, última frontera digital para los hogares

El WiFi es una tecnología de conectividad que utilizamos frecuentemente y que maneja un tráfico muy importante a alta velocidad, pero, generalmente, no le damos el valor de utilidad dentro del sector de las telecomunicaciones y las TIC, que le corresponde. Las personas lo ven como una manera de no consumir los datos de los planes de sus móviles.



WiFi 6e es la última versión de WiFi y se basa en el estándar IEEE 802.11ax según la UIT. Proporciona una serie de ventajas sobre la tecnología WiFi más antigua. La velocidad teórica de WiFi 6e es de 1148 Mbps en banda 2.4 GHz, en promedio, según datos de WiFi Alliance y de la UIT, lo cual la convierte en un aliado indiscutible de los hogares porque mejorará la conectividad de todos los dispositivos que haya en una casa.



Además, al trabajar en diferentes zonas del espectro, sí está libre, podría generar diferentes nubes de acuerdo a las necesidades de cada dispositivo. Los hogares podrían soñar con contar con recursos de domótica sin tener que pensar en pagar más por la conexión fija, lo cual desarrollaría un sector muy incipiente en el país y permitiría abaratar los insumos al haber mayor demanda.



La pandemia de la covid-19 dejó al descubierto la deficiente conectividad de accesos fijos a internet para los hogares, mostrando así la enorme brecha digital de conectividad fija, la cual es denominada brecha de productividad. Los hogares estaban desconectados o muy mal conectados desde el punto de vista técnico. Como lo he afirmado, en diferentes ocasiones, las conexiones móviles no son para el teletrabajo, la telemedicina o la tele seguridad y mucho menos para la educación virtual.



Como ya está demostrado, los países con mayor conectividad por banda ancha fija tuvieron menor impacto durante la pandemia sobre el PIB y la soportaron económicamente con más solvencia. Los resultados son sólidos al señalar que, en 2020 y 2021, los países con mayor penetración de banda ancha fija pudieron contrarrestar una parte de las pérdidas económicas incurridas durante la pandemia.



Así como Estados Unidos, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Perú, Arabia Saudita, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, entre otros países, Colombia debe tomar la decisión de asignar la banda de 6GHz para Wi-Fi como espectro no licenciado, lo cual redundará en el mejoramiento de la conectividad de hogares y empresas, de manera inmediata.



Colombia se ha demorado en tomar la decisión por presión de los grandes operadores de telecomunicaciones, en el gobierno pasado. Hablé con un par de líderes del sector y entiendo sus preocupaciones y las comparto. Nuestro país tiene el espectro más caro de la región. Dejar libre el WiFi6e es quitarle la oportunidad de un negocio a bajo costo.



Ahora bien, el gobierno de Gustavo Petro y quien llegue al ministerio de las TIC -que grave la larga interinidad en un ministerio tan importante- deben entender que si queremos avanzar en conectividad es vital disminuir los costos del espectro móvil para incentivar el despliegue de fibra óptica que ha marchado veloz, por inercia, gracias a la covid 19, hasta el punto que Claro le planto pelea a Telefónica y anunció, hace poco, que invertirá US$25 millones para llevar servicio de fibra óptica a más de 20 municipios e invertirá en ampliar la cobertura en otras ciudades, lo que es una excelente noticia para el país. Y, también, hace muy poco, se supo de la alianza de ETB y Tigo Colombia para llevar fibra óptica a clientes de la empresa socia de EPM, convirtiéndose en otra buena noticia para Colombia.



No hay de otra. Hay que disminuir los costos del espectro y declarar libre el WiFi6e así eso signifique una reducción en los ingresos para el FUTIC que podrían compensarse si damos más espectro del que hay porque persisten los vacíos entre celdas en las ciudades y hay una pésima cobertura en carreteras, lo que incide en otros aspectos, incluidos la seguridad.



Por armonización con América Latina y buscando obtener economías de escala para la fabricación y suministro de puntos de acceso WiFi en 6 GHz, la decisión más apropiada y conveniente es asignar toda la banda de 1200 MHz para uso de espectro no licenciado.

Las redes 5G ya tienen suficiente atribución de espectro en las bandas de 3.5 GHz y 26 GHz, con recomendaciones emanadas de la UIT, que propician desarrollo e implantación de las redes móviles 5G en el mundo. La conectividad de los hogares ha estado muy relegada y así lo demostró la pandemia y la conectividad Wi-Fi6e es la última frontera digital para reducir la brecha de productividad.



Nicola Stornelli García