La visión humanística de la tecnología

Hace más de 10 años, Steve Jobs compartió con el mundo una frase que rompió varios esquemas, la cual a muchos se nos quedó grabada en nuestra memoria: “La tecnología por sí sola no es suficiente”.



En ese entonces, el presidente de Apple utilizó estas palabras para hacer énfasis en la concepción humanista de la tecnología. Un principio que hace parte de las raíces de esta revolución digital que estamos viviendo.



Hoy la tecnología hace parte de nuestras vidas. Es la fuente de trabajo de millones de personas y el insumo principal para hacer gran parte de nuestras labores cotidianas. Pero, no debemos olvidar que el corazón de nuestras empresas son nuestros colaboradores, y que por más soluciones innovadoras que tengamos, es necesario brindar mecanismos, herramientas, modelos, soluciones y apoyo a todos.



Hoy, por cuenta de una emergencia global millones de personas tuvieron que adoptar una nueva dinámica de interacteracción con las personas y con el mundo. Una coyuntura que claramente necesita implementar unos hábitos y nuevas formas de convivir en sus hogares y trabajos. Un escenario en el que la tecnología sin lugar a dudas, cumple un rol vital.



Muchos han dicho que esta emergencia impulsó la transformación digital. Pero como empresas y líderes debemos entregar una experiencia de trabajo cómoda, ágil y segura para todos nuestros colaboradores, pues nadie quiere usar tecnología que no le sirva, que le entorpezca su rutina o que no le guste. Por eso pensamos en una transformación humana donde el norte sea el empleado y sus necesidades.



En Colombia, mucho antes del aislamiento, sólo se ejercía el teletrabajo por mucho 3,5 días al mes, según el informe “Workquake: El nuevo orden laboral” de Citrix. Pero ahora la población pasó a trabajar desde casa 30 días.



A raíz de la contingencia se están dando pasos agigantados para que la tecnología siga siendo una solución inteligente y propicia para ayudar a la continuidad de los negocios. Promoviendo la seguridad, la transparencia, productividad y los resultados.



Pero tanto gerentes, directores y demás colaboradores están aprendiendo a trabajar bajo este modelo productivo para cada uno de sus colaboradores. En la actualidad y en las industrias donde es posible implementar el trabajo remoto, todos están aprendiendo a usar tecnología, a gestionar sus tiempos, sus entregables, sus reuniones, sus deberes personales y familiares, entre otras actividades paralelas.



Con tantos factores externos impactando hoy en nuestra productividad, la tecnología se convierte en un apoyo crucial para todos. Por eso es importante contemplar el desarrollo de sistemas tecnologicos que ayudan a simplificar la rutina diaria de la fuerza de trabajo ayudándolos a identificar qué es prioritario, facilitando la realización de sus labores y gestionando de forma mucho más eficiente el tiempo.



Pero aquí es donde crece la importancia humanista que pueden tener las empresas, pues la experiencia de trabajo de los colaboradores no puede postergarse más y tiene que ser congruente sin importar en dónde se encuentren. El negocio está donde el equipo de trabajo esté.



Juan Pablo Villegas

Gerente General para Citrix Colombia