Las dos apuestas digitales que estrena el IE University 

Con una apuesta fuerte por aumentar la digitalización educativa, el IE University reveló sus dos novedades para este y el próximo año.



Desde Madrid y Segovia, en España, la universidad anunció la puesta en marcha del IE Center for Corporate Learning Innovation, así como el primer Tech MBA de Europa.



El primero es un centro diseñado para impulsar la formación de líderes en la era digital y el desarrollo de las últimas metodologías en cuanto al aprendizaje y liderazgo directivo, desde el cual se impulsarán proyectos de investigación, se promoverá el network internacional de directivos y se creará una comunidad global de directivos de recursos humanos.



Tomando como premisa la masificación de la Cuarta Revolución Industrial, el programa cuenta con técnicas innovadoras y está inspirado en teorías sobre cómo las personas aprenden, desde la neurociencia y el desarrollo sicológico.



De hecho, para Nick Van Dam, Chief Learning Officer de IE University y director del centro, “la Cuarta Revolución Industrial requerirá que cada organización emprenda una transformación digital para seguir siendo relevante. Investigaciones recientes del Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, así como McKinsey, sugieren que todos los empleados deben ser capacitados o capacitados para seguir siendo empleados en la era digital”.



En plata blanca, el IE Center ofrece webinars gratis, asesorías, mejores prácticas y casos de estudio que permitirán mejorar las experiencias de aprendizaje, basado en tres factores: investigación, educación y comunidades.



Según el IE University, “el centro comienza su actividad con el primero de los 12 webinars sobre ‘Defining Work in the Future’ (Definiendo el trabajo en el futuro), impartido por el director de recursos humanos de Ahold Delhaize, Nicholas Brassey”.



Posteriormente, los temas a tratar en los demás webinars versarán sobre ‘Cómo la cultura de Google apoya el aprendizaje y la innovación’, impartido por la gerente senior de Aprendizaje y Desarrollo, Lisa Kaufman, el 25 de octubre.



También se dictará uno acerca de los ‘Líderes en desarrollo para el siglo XXI’, dictado por Joel Casse, director global de Desarrollo de liderazgo de Nokia, el próximo 12 de noviembre, entre otros temas.



TECH MBA



A la par de este anuncio, el IE también confirmó el inicio del primer Tech MBA (Master Business Administratio en tecnología) de Europa, que se pondrá en marcha en septiembre del próximo año.



Este se impartirá en inglés y tendrá una duración de 1 año, de tal modo que allí se pueda proporcionar “una experiencia de aprendizaje experiencial e inmersiva en áreas de tecnología, management y liderazgo transformacional para directivos que quieran desarrollar su carrera en compañías tecnológicas y/o centradas en tecnología o aquellos que quieran trabajar en posiciones tecnológicas/digitales en otros sectores”, anunció el IE en un comunicado.



Los candidatos deberán contar con formación STEM –en Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas– y habilidades para gestionar proyectos tecnológicos. En su apuesta por la diversidad y con el objetivo de impulsar la formación de mujeres en áreas STEM, el Tech MBA contará además con un Digital Female Leadership Mentorship Program.



Martin Boehm, decano de IE Business School, asegura que “En un mundo digital, interconectado, las empresas necesitan directivos con talento y formación para impulsar proyectos innovadores tecnológico (...).



La tecnología gobierna nuestras vidas, gobierna el mundo y acelera nuestra capacidad de innovación. Áreas como la gestión de datos, la inteligencia artificial o la automatización cobran protagonismo en la estrategia empresarial. Nuestro Tech MBA formará directivos capaces de impulsar sus negocios hacia el futuro”.



El programa incluirá contenidos de tres áreas principales: gestión empresarial, inmersión tecnológica y liderazgo transformacional, así como tres tipos de especialización en transformación digital, análisis de datos e inteligencia artificial y finanzas digitales.



Según José Esteves, vicedecano de IE Business School, “nuestro Tech MBA formará directivos con una sólida capacidad de liderazgo transformacional y conocimiento del sector tecnológico (...); estos líderes serán capaces de integrar la tecnología en la estrategia y en los procesos empresariales”.



Lo anterior se hará en cuatro periodos con diferentes enfoques como realidad virtual y aumentada, quantum computing, Fintech, Insuretech o Edutech, entre otras.



CUATRO PERIODOS



El Tech MBA se divide en cuatro periodos. Los primeros tendrán un enfoque de aprendizaje experiencial y contarán con una perspectiva práctica en realidad virtual y aumentada, quantum computing, fintech, Insuretech o Edutech, entre otras.



El tercero incluirá tracks tecnológicos específicos sobre transformación digital, análisis de datos e inteligencia artificial y finanzas digitales.



Finalmente, en el cuarto, los alumnos podrán realizar prácticas o participar en programas de intercambio con instituciones de prestigio global, con las que IE Business School tiene acuerdos, como Cornell University, NYU Stern School of Business o MIT, entre otras.



Sebastián Londoño Vélez

Madrid (España)

Por invitación de IE University