Más de la mitad de las empresas ahorran hasta tres horas al día con IA

Con la llegada del ChatGPT, el mundo volcó su mirada en las ventajas competitivas que trae la inteligencia artificial (IA). Ya sea para crear textos, obras de arte o aplicativos más avanzados, esta tecnología también empieza a ganar relevancia en el mundo corporativo.



En el caso puntual de Colombia, estudios detallan que las empresas locales han comenzado a integrar la IA con el fin de impulsar las ventas, elevar la productividad y para controlar las operaciones de ciberseguridad.



De acuerdo con una encuesta realizada por la plataforma HubSpot, el 55% de las compañías colombianas que al emplear IA ahorran hasta tres horas al día en labores que antes hacían de manera manual. Por su parte, el 38% de las empresas consultadas señala que ahorran hasta 6 horas, mientras que el 7% apunta que con el uso del IA pueden ahorrar más de 6 horas al día.



Ante los beneficios como el ahorro de tiempo, el 49,2% de las empresas afirma que ha decidido invertir en herramientas de IA enfocadas en ventas con el objetivo de tener un impacto positivo tanto en sus ingresos, ganancias y crecimiento.



Ahora bien, esta encuesta, que contó con la participación de 1.000 profesionales en ventas de Chile, México, Colombia y España (250 por país), también evidencia cómo está el país en la adopción de IA con respecto a otros pares de la región.



En el caso de Chile, el reporte detalla que el 46,8% de las empresas están invirtiendo en IA con el fin de elevar la productividad de sus equipos de venta, mientras que en México el 61,6% de las compañías afirma que están invirtiendo en IA.



A nivel regional, la encuesta precisa que el 70% de las empresas participantes resalta que “invertir en estas herramientas aumenta la productividad de sus equipos”, mientras que solo el 34% de las empresas dice que está usando herramientas de IT para crear estrategias personalizadas.



Camilo Clavijo, country manager para Latinoamérica de HubSpot, explica que el uso de la IA seguirá incrementando no solo en países como Colombia, sino también en toda la región.



“La tecnología está avanzando cada vez más rápido, y con la llegada de la IA estos cambios se harán más frecuentes; está en manos de las empresas adaptarse a estos cambios. Vemos una tendencia creciente hacia esta transformación, pues ya un 56,4% de las empresas en el país pretenden invertir más para la implementación de inteligencia artificial durante 2023”, comenta Clavijo.

Actualmente, la IA se usa para, entre otras cosas, detectar a evasores de impuestos y casos de covid. iStock



Otro de los puntos que destaca el informe de HubSpot se centra en la automatización, impulsada por la inteligencia artificial.



Al respecto, el 22,8% de los encuestados considera que su empresa cuenta con altos grados de automatización, el 43,2% con una automatización moderada y el 11,8% señala que no se está aplicando ninguna estrategia de automatización dentro de sus empresas. En materia de impacto, el 66,6% apunta que la implementación de tecnología “puede tener impacto significativo o muy significativo en materia de productividad de los equipos”.



Otros frentes



Pero no solo el IA está ganando terreno en el campo de las ventas, según cifras del informe de tendencias globales de Equinix, más del 88% de los responsables de TI en Colombia afirman que ya utilizan la inteligencia artificial para operaciones de e-commerce y ciberseguridad.



Frente a sus potenciales usos, el 89% de las organizaciones del país remarcan que utilizarán la IA en sus operaciones de TI.



“La inteligencia artificial está transformando rápidamente la forma en que operamos en el mundo digital actual. La implementación de la IA en nuestras operaciones nos permitirá optimizar el rendimiento y aumentar la seguridad”, afirma Eduardo Carvalho, director general de Equinix para Latinoamérica.



A nivel global, la encuesta, que contó con la participación de más 2.900 profesionales de TI, precisa que la adopción de la IA está aumentando en todos los sectores.



De hecho el 85% de los responsables de TI encuestados afirmaron que buscan beneficiarse de las ventajas de la IA y que “ya la utilizan o planean utilizarla en múltiples funciones clave”.



Por último, el informe de Equinix refleja la necesidad de capacitar a los equipos dentro de las organizaciones sobre el uso y la implementación de la inteligencia artificial.



El aumento en las ventas gracias al uso de IA

Según el reporte de HubSpot, en términos cuantitativos, el 69,9% de los entrevistados colombianos señaló que la implementación de la inteligencia artificial en sus trabajos ha permitido realizar muchas más o algo más de ventas desde su implementación.



Asimismo, el 38% de los empleados afirmó que hacen uso de herramientas de IA “para optimizar sus procesos de ventas”.



Otra de las ventajas que resaltaron los participantes se enfocó en la facilidad a la hora de tener un contacto con los clientes. Por su parte, más de la mitad de los encuestados dijo que la tecnología tiene un impacto positivo en el trabajo.



