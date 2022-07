Las mentes maestras que crearon el iPhone hace 15 años

Aunque el gran reconocimiento ha sido para el difunto Steve Jobs, quien creó Apple, detrás del iPhone está también el ingeniero informático Tony Fadell.



Una vez el iPod había sido recibido con éxito, ambos pensadores iniciaron el camino para crear uno de sus productos más exitosos hasta la actualidad.



En una entrevista para BBC, Fadell confesó que mientras la competencia, como Microsoft, intentaba reducir el computador a un teléfono, desde Apple buscaban convertir el iPod en algo más sofisticado.



En medio de varios prototipos, la empresa también estaba desarrollando una computadora Mac con pantalla táctil. "Habían estado trabajando en esto en secreto. Era del tamaño de una mesa de ping pong. Steve me lo mostró y dijo: 'Quiero tomar eso y ponerlo en un iPod'", dijo al citado medio.



El ingeniero le advirtió a Jobs que eso requeriría tiempo, dinero y una nueva infraestructura. Además de muchas personas trabajando en ello al tiempo. En seis meses lograron construir el artefacto.



Fadell tuvo que realizar una gira mundial de investigación para conocer expertos y ver laboratorios de investigación en telecomunicaciones. Sin embargo, se encontraron con mucho espionaje corporativo e, incluso, el robo de sus notas.

El teclado fue una de las disyuntivas, pues no se decidían si replicarían algo del estilo de Blackberry, que lideraba, en ese momento, el mercado de los celulares. No obstante, Jobs estaba empecinado en tener una pantalla totalmente táctil. Asimismo, deseaba que no tuviera que usarse ningún lápiz óptico, solo el dedo.



El 9 de enero de 2007 fue el lanzamiento oficial del iPhone en un evento de Macworld en el que Jobs anunció su nuevo producto y que pronto las personas llamaron ‘el teléfono de Jesús’, según reportó BBC.



Incluso, Steve Ballmer, director ejecutivo de Microsoft en ese momento, se burló del dispositivo y lo calificó como "una máquina de correo electrónico no muy buena". Sin embargo, lo mismo había pasado con el Blackberry, muchos se burlaron de la empresa.



El 29 de junio de ese 2007. hace 15 años, salió a la venta por un valor de 500 dólares. La revista Times lo nombró "el invento del año". Los siguientes años, Apple convirtió su línea de móviles en el dispositivo hardware más rentable.



Estimaciones de la firma Aysmco dicen que Apple ha vendido más de 2.000 millones de iPhone en todo el mundo, a corte de septiembre de 2021, lo que lo posicionaría como el teléfono más vendido en la historia del mundo.



Entre los modelos con más ventas está el iPhone 12, 12 Pro Max y iPhone 12 Pro.



