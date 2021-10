Las novedades de Fifa 2022 que se lanza este viernes

Fifa 22 ya está disponible en todo el mundo para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC a través de Origin™/Steam®, Stadia, PlayStation 4 y Xbox One.

Electronic Arts Inc. celebra este viernes el lanzamiento oficial de Fifa 2022, que entre sus novedades permitirá a los jugadores experimentar la tecnología next-gen HyperMotion en PlayStation®5, Xbox Series X|S y Stadia™.



El juego cuenta con innovaciones en todos los modos, incluyendo Volta Arcade, los nuevos Héroes de FIFA Ultimate Team™, y mucho más.



"En EA SPORTS, la experiencia premium que brindamos en fútbol representa más que un juego. Es una comunidad vibrante y energética donde decenas de millones de fanáticos se conectan a través de fronteras y culturas”, dijo David Jackson, VP Brand de EA SPORTS FIFA.



“A través de licencias con más de 300 partners, creamos mundos de fútbol que son auténticos e inmersivos, los cuales le permiten a nuestros jugadores conectarse con las ligas, los equipos y el talento que hacen del fútbol una pasión universal”, agregó.



EXPERIENCIA MÁS AUTÉNTICA



Con la tecnología HyperMotion, Fifa 22 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y Stadia; combina la captura avanzada de movimientos en un partido de 11 vs. 11 y el algoritmo de aprendizaje automático patentado para ofrecer una experiencia futbolística más realista, dinámica y con mayor capacidad de respuesta, desbloqueando la emoción pura, la pasión y la cualidad física dentro de la cancha.



La tecnología HyperMotion permitió, por primera vez, integrar la captura de movimiento de 22 futbolistas profesionales a una gran intensidad. Además, el algoritmo de aprendizaje automático patentado, aprende de más de 8.7 millones de cuadros obtenidos gracias a la captura avanzada de movimientos y luego escribe animaciones nuevas en tiempo real para recrear un fútbol con realismo natural a lo largo de una variedad de interacciones en la cancha. Ya sea un disparo, un pase o un centro, HyperMotion transforma la manera en que los jugadores se mueven con y sin el balón.



“La tecnología Hypermotion no sólo revolucionará la franquicia FIFA, sino que también cambiará para siempre el mundo de los videojuegos de deportes como lo conocemos”, comentó Nick Wlodyka, GM, EA SPORTS FIFA. “Nuestro equipo ha pasado innumerables horas escuchando la retroalimentación de nuestra comunidad y ajustando delicadamente la jugabilidad para proporcionar un título innovador que permita a los fanáticos adentrarse en la emoción pura del juego como nunca antes.”



FIFA ULTIMATE TEAM



FIFA 22 también incluye innovaciones en el popular modo de juego FIFA Ultimate Team (FUT) y rediseña la manera en que los jugadores compiten en Division Rivals y FUT Champions, creando una alternativa más accesible para poner a prueba las habilidades y avanzar contra sus oponentes. El nuevo título también presenta a los Héroes FUT, mostrando a los futbolistas más memorables del juego y dando a los fans la oportunidad de recrear los momentos nostálgicos que les hicieron ganar un lugar en la plantilla de Héroes de FUT 22.



MODO CARRERA



Carrera de jugador - Sumérgete en la trayectoria de tu futbolista profesional con un sistema actualizado de crecimiento de jugadores, nuevos atributos llamados Mejoras que se podrán activar en función de las situaciones del partido, objetivos de los enfrentamientos generados dinámicamente, nuevas opciones para aumentar tu Calificación de DT y nuevas cinemáticas posteriores al juego que corresponden a los sucesos del mismo.



Carrera de DT - Crea tu propio club para competir con los mejores equipos de todo el mundo y así conseguir la victoria en la UEFA Champions League o en la CONMEBOL Libertadores. Diseña tu escudo para ajustarlo a tu propia idea, crea uniformes de local y de visitante que sean la envidia de la liga para luego dirigirte al editor de estadios y dar a tus fans una casa de la que se sientan orgullosos.



