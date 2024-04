Llega a Bogotá y Medellín feria educativa de programas en Australia: ¿cómo participar?

El RoadShow, la feria latinoamericana más destacada para estudios en Australia, llega a Bogotá y Medellín con el propósito de que los colombianos se informen en detalle sobre una amplia gama de programas de pregrado, posgrado y cursos de inglés ofrecidos por 15 de las principales universidades de Australia, reconocidas entre las mejores a nivel mundial.



(Lea: Jóvenes a la E, el nuevo programa de becas universitarias en Bogotá).

Esta feria, organizada por LAE International Education y respaldada por la Embajada de Australia en Colombia, ofrece a los asistentes la oportunidad única de interactuar directamente con representantes oficiales de las universidades australianas, así como de acceder a diferentes seminarios sobre opciones de financiamiento y descuento para planificar su proyecto educativo.

(Vea: Solicitudes de ingreso a la Universidad Harvard cayeron un 5 %: a qué se debe).

El RoadShow es un evento gratuito y los interesados solo necesitan registrarse en https://lae.education/roadshow-australia-2024-bog-med/ para recibir su invitación. La feria se llevará a cabo en Bogotá, en el Hotel Hilton, el próximo sábado 13 de abril, y en Medellín el miércoles 17 de abril, en el Hotel San Fernando Plaza.

“Esta feria es una oportunidad especial en el país que llega para que los estudiantes colombianos proyecten sus carreras profesionales a futuro en un país que alberga algunas de las mejores universidades del mundo. Los estudiantes internacionales que optan por Australia como destino educativo disfrutan de una serie de beneficios que incluyen la posibilidad de obtener permisos de trabajo durante sus estudios, la inclusión de su núcleo familiar en el visado y permisos de trabajo posgraduación”, aseguró Yamileth Otero, CEO de LAE International Education.

(Además: El ecosistema educativo requiere de políticas innovadoras).

Algunas de las universidades que harán parte de esta feria son The University of Queensland, University of Melbourne, Australian National University, University of Sydney, Monash University, The University of New South Wales y The University of Adelaide.

La feria también se llevará a cabo en otras ciudades de América Latina, incluyendo Santiago de Chile, Lima y Ciudad de México. Además, durante el evento, el equipo de LAE estará presente para brindar asistencia adicional y acceso a sus servicios de forma gratuita en su stand.