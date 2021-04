‘Llegó la hora de los parqueaderos digitales’

Ezytec, empresa colombiana de tecnología, tiene en marcha un plan para que los parqueaderos de centros comerciales sean digitales. Esto, implica menos costos para los administradores de los complejos y más comodidad para los clientes en tiempos de crisis sanitaria. El ingeniero Hugo Cortés, CEO de la empresa explica la estrategia.

¿Qué hace la empresa?



Ezytec lleva 13 años de creada y nuestra principal línea de negocio es la de los parqueaderos automatizados. Hace cerca de seis años desarrollamos la línea de cajeros automáticos. En ambos casos nuestros competidores son multinacionales.



En estacionamientos estamos en centros comerciales reconocidos. Los cajeros, a diferencia de los de los bancos, no sirven para entregar dinero sino que son de entidades que buscan reemplazar el servicio de cajero tradicional. Por ejemplo, están en las cajas de compensación, empresas celulares y universidades. Tenemos más de 1.400 máquinas en todo el país. Este modelo lo replicamos en Paraguay y Guatemala.



¿Exportan el servicio de parqueaderos?



Tenemos en Paraguay, Ecuador, Puerto Rico y Guatemala. El año pasado queríamos llegar a México, Chile y Perú a través de una alianza que tenemos con Rappi y que opera en Colombia. La idea es que en los países en que esté la plataforma, incluido Colombia, también operemos. Pero el eje de este plan es el lanzamiento de los parqueaderos digitales.



¿Cómo dan el paso del automatizado al digital?



El primer parqueadero automatizado es el del Centro Comercial Andino hace 12 años. Ahora, con la pandemia, el flujo de caja se afectó porque se afectó el mantenimiento de más de 60 parqueaderos que manejamos en el país.



Entonces encontramos que los centros comerciales buscan ahorros en estos tiempos de crisis. Entonces trabajamos muy duro seis meses para sacar un modelo que fuera completamente digital. Hicimos la alianza con Rappi, que tiene unos cinco millones de usuarios, la plataforma que tiene mayor presencia en los celulares y con más reconocimiento.



¿En qué consiste esa alianza?



Vamos a quitar las máquinas. El carro entra directo y en el momento de pagar, el usuario registra la placa en la aplicación y el sistema le informa cuánto tiene que cancelar por el servicio. El pago se da con la tarjeta asociada a la plataforma. El visitante, sale y se va. No tiene que hacer fila, ni sacar recibo de una máquina, ni tener contacto con aparatos. Todo funciona desde el celular, completamente digital. Y esto es lo que queremos que se utilice.



¿Cuáles son los beneficios?



Los centros comerciales invierten menos en mantenimiento y compra de equipos, tienen menos personal para esas tareas y reducen los costos de energía. Para el medio ambiente también trae beneficios porque se reduce el uso del papel y las tarjetas. Y el usuario tiene mayor comodidad. Además, tendremos servicios complementarios: se podrá reservar un cupo de estacionamiento, ordenar el servicio de lavado del carro y hasta solicitar conductor elegido.



¿Y solo será con Rappi?



No, la idea es hacer alianzas con todas las billeteras digitales que hay en el país. Están TPaga, RappiPay y Nequi, entre otras.



¿Qué centros comerciales adoptaron este sistema?



En marzo adecuamos Atlantis y El Retiro, en Bogotá, y Premium Plaza en Medellín. Y este mes vamos a estar con Plaza de las Américas y seguramente con Santa Fé y el Andino. Ya tenemos en Manizales - en Fundadores- y ahora lo vamos a hacer en tres de Bucaramanga. En Guatemala, vamos a entrar en los complejos del Grupo Roble que en Colombia tiene Multiplaza.



¿La idea es que los clientes automatizados migren?



Exacto, es un tema clave ahora con la pandemia. La idea es que de los 60 que tenemos, el 70% esté convertido al nuevo sistema. Y en el 2022, en el primer semestre tenerlos a todos con parqueaderos digitales. Esperamos capturar unos 20 clientes nuevos, especialmente en ciudades distintas a Bogotá. El objetivo es que con una baja inversión tengan lo último en tecnología.



¿Y las expectativas de negocio en el año?



El 2021 va a ser duro, el sector está golpeado, y más ahora con el tema de la Reforma Tributaria. Con esta estrategia esperamos un crecimiento de facturación del 25%.

Y esperamos un mayor crecimiento en utilidades porque el negocio se centra más en software que en equipos. Nosotros facturamos $20.000 millones en el 2019 y este año esperamos terminar con $27.000 a $28.000 millones. La meta del 2020 era de $30.000 millones.



Para el año entrante esperamos que podamos estar entre $35.000 y $40.000 millones.