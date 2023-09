‘La IA puede generar oportunidades para los países’: Google

A través de sus herramientas digitales, Google busca que más negocios en el país sigan creciendo, al tiempo que avanza en la adopción tecnológica.



Giovanni Stella, country director de la compañía en el país, habló sobre cómo viene la empresa en ese frente y de su objetivo de capacitar al talento local.



¿Cómo les fue durante el primer semestre del año?

El primer semestre estuvo lleno de mucha actividad y el balance es muy positivo.



Venimos trabajando de la mano de las principales empresas de Colombia, de los usuarios y el Gobierno. A principios de este 2023 lanzamos un reporte para mirar el impacto económico que se generó en el país, a través de las herramientas que tiene disponible Google para las empresas, como Google Ads, YouTube, Google Mi Negocio, entre otras. Entre los hallazgos más importantes se destaca que cuando sumamos ese efecto, tanto directo como indirecto, el impacto es de US$1.400 millones.



Este reporte también nos muestra cómo están los países de la región, en cuanto al desarrollo tecnológico y al uso de la inteligencia artificial. Colombia en ese ránking ocupa el sexto lugar. Si bien vemos que hay un gran potencial, también vemos una necesidad de seguir trabajando en innovación y desarrollo.

¿Cómo ven al país en materia de adopción digital?



Colombia viene por un buen camino y luego de la pandemia se ha visto una gran aceleración. Sin embargo, tiene una necesidad en el frente de habilidades. Nosotros este año, por ejemplo, lanzamos un programa de 12.500 becas para certificación laboral, en ámbitos como Soporte de Gestión de Proyectos IT, Experiencia de Usuario o Análisis de Datos. Igualmente, presentamos hace poco otras 4.000 becas, en colaboración con MinTIC, para temas de ciberseguridad, con el fin de que los colombianos se beneficien y puedan encontrar oportunidades en el mundo laboral.

¿Cómo las herramientas de Google han venido ayudado a las pyme?



Vemos un gran avance en las pymes. Sabemos que este tipo de herramientas pueden ayudar a que muchos negocios puedan crecer. Y de hecho se han vuelto un gran aliado para aquellas empresas que están naciendo, ya que no necesitan de grandes habilidades para aprovechar su potencial.

¿Qué otras iniciativas trabajan con el Gobierno?



Venimos trabajando con una alianza muy importante con el Sena, y esto es fundamental para Google ya que ponemos a disposición de los aprendices las herramientas que tenemos. Destaco que hemos logrado capacitar a muchos estudiantes, así como a maestros. También estamos trabajando con los gremios, por ejemplo con la Cámara de Comercio Electrónico, Amcham, entre otros. Y es que parte de nuestra misión es seguir trabajando de la mano con las empresas y capacitar al talento local.

¿Están abiertos en apoyar al Gobierno en la creación de la Agencia de Ciberseguridad?



Hoy día venimos trabajando con el Gobierno para seguir impulsado las nuevas tecnologías y el d desarrollo tecnológico en general. Claramente, somos uno de los varios actores que hay en este mercado, pero para nosotros es fundamental trabajar con el gobierno colombiano.

¿Cuáles son las expectativas que tienen con Google Wallet?

Esperamos que tanto usuarios como empresas puedan usar esta herramienta. Y es que más allá de prestar un servicio como Wallet, somos un ecosistema abierto que invita a las empresas a sumarse, y que sus productos se puedan desarrollar y conectar con la billetera. Ahora bien, esta herramienta es como si fuera una billetera en donde tengo mis tarjetas de crédito, pero también tengo mi tarjeta de presentación, los pases de abordajes hasta mis cupones de descuentos. Hay que aclarar que nosotros no ganamos o generamos ingresos a través de la billetera digital, somos un medio para conectar a los productos de los bancos con los usuarios.

¿Con cuáles bancos vienen trabajando?

Inicialmente venimos trabajando con: Bancolombia, Davivienda, NuBank y Nequi.

¿Cómo cerrarán el 2023?



A nivel global se viene un foco claro en desarrollo de inteligencia artificial. Nosotros somos una compañía que nos definimos AI First (inteligencia artificial primero) desde hace siete años. Asimismo, creemos que la IA puede generar nuevas oportunidades para los países y para las personas. No podemos dejar de lado la responsabilidad ética que tenemos con las empresas y los usuarios. Por último, no podemos dejar de lado nuestra celebración, ya que este mes Google cumple 25 años.

JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio