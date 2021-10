Lanzan LuegopaGO.com, para pagar a cuotas y sin intereses

LuegopaGO.com es el primer 'marketplace' estilo 'buy now pay later' (compre ahora, pague después) de Colombia con la opción de pagar a cuatro cuotas sin intereses o costos ocultos y le apunta a ser el primero de este tipo en Latinoamérica, un formato de comercio que crecerá de 10 a 15 veces su tamaño en el mundo en los próximos años, según Bank of America.



(Vea: ¿No cree mucho en las ofertas? Plataforma le dice si son reales o no).

LuegopaGO.com, que cuenta con oferta en diversas categorías, desde el Soat hasta moda y accesorios deportivos, pasando por productos para mascotas y maquillaje, ha tenido un crecimiento mensual de 200 % en tráfico, ventas y órdenes durante 2021, creciendo un 40 % en marcas participantes cada mes.



Actualmente, avanza en negociaciones con algunos fondos de capital para expandirse a Brasil y México.



(Vea: Los grandes mercados entran a la lista de los domicilios).



“LuegopaGO.com busca mayor inclusión financiera haciendo fácil el consumo inteligente. El comercio digital tiene amplios beneficios que aún no alcanzan plenamente a los tres primeros estratos en Colombia, en parte por desconocimiento, desconfianza o falta de accesibilidad. Pero el pago a cuotas ya es parte de la cultura latina desde el siglo pasado. Queremos empoderar desde lo digital a los consumidores que empiezan a organizar sus gastos y comienzan su vida crediticia, que dependen de la quincena para tener flujo de dinero, que ven en el pago a cuotas la oportunidad de obtener de forma responsable las cosas por las que trabajan”, explica Martín Peláez Restrepo, gerente y cofundador de LuegopaGO.com.



Una de las ventajas de LuegopaGO.com es el pago a través de Sistecrédito, una 'fintech' con 25 años de experiencia en el mercado colombiano, con más de 3 millones de usuarios y más de 6 millones de créditos entregados al año, que en este 'marketplace' funciona a través de un proceso digital, ágil y con 75 % de aprobación: en 30 segundos se aprueba el crédito desde el teléfono, sin trámites y sin plástico.



(Vea: Lunes y miércoles, los días que más compran los colombianos online).



“Nuestra amplia experiencia en el ecosistema de crédito nos permitió identificar una nueva opción de pago alineada con las tendencias globales: cuatro cuotas sin interés. Los consumidores adquieren lo que buscan de inmediato y tienen mejor control sobre su flujo de dinero”, explica Emilio Villegas Molina, subgerente estratégico de Sistecrédito y cofundador de LuegopaGO.com.



PORTAFOLIO