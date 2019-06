Encuentre lugares inesperados, a un clic

Ubicar y separar un lugar para una celebración con un clic, ya es posible.



Juliana Fernández, fundadora y CEO de Ezpot, una plataforma con la que puede encontrar y ofertar diferentes espacios para cualquier tipo de evento explica cómo funciona esta idea.



“Iniciamos operaciones a comienzos del 2018. En este tiempo de funcionamiento, hemos logrado tener 500 espacios activos en la plataforma, alrededor de 2.000 usuarios registrados y 72.000 visitas al mes. La gente nos está empezando a conocer y nuestras métricas van creciendo día a día. El balance es muy positivo y alentador y tenemos nuestro modelo probado al 100%. Estamos listos para nuestra primera ronda de inversión y así buscar la expansión en otras ciudades del país, como, por ejemplo, Medellín”, explica Fernández.



De igual forma, la plataforma tiene diferentes espacios, en cada uno ayudan al interesado a hacer toda la gestión de disponibilidad. De cierta manera, se reduce el problema de realizar mil llamadas antes de encontrar algo que le sirva.



Así, cualquier persona se ahorra tiempo y plata. Por otro lado, Ezpot trabaja con una serie de aliados comerciales que son recomendados por ellos y que también están disponibles para ayudar a montar cualquier tipo de evento. También, es importante señalar que próximamente estarán ofreciendo un seguro que cubrirá cualquier daño o perjuicio que ocurra en el lugar, con el propósito de reducir las preocupaciones de las personas.



“Una de las ventajas es que la plataforma es para todo el público. Únicamente, se debe seguir el paso a paso para subir su espacio. Esto es completamente gratis. Luego, escribir una descripción clara y llamativa del sitio, definir uso, horarios disponibles, contar con buenas fotos y tener en cuenta el valor al que lo quiere alquilar, ya sea por horas o por días. No es un proceso complicado, es bastante sencillo, solo debe tener a la mano la información que se acaba de mencionar. Nosotros ofrecemos el acompañamiento en esta cuestión”, agregó, Juliana Fernández.



AHORA NO SE NECESITAN MEMBRESÍAS PARA TRABAJAR



Otro valor agregado, con el que se busca impactar positivamente esta plataforma, especialmente en el sector laboral es ofrecer a los trabajadores cualquier espacio de una oficina o de un lugar en particular de la misma.



Entonces, ya no es necesario arrendar un piso para desarrollar los oficios diarios, sino que el interesado cuenta con un abanico de opciones para decidir en qué parte de la ciudad desea trabajar. En aquel momento, se puede en una terraza, un jardín, la sala de reuniones de una oficina, etc, pueden convertirse en la zona perfecta para el desarrollo de todas las funciones.



Así, mismo se da una oportunidad a los que buscan estas áreas por determinado tiempo o como los que esperan obtener recinto pronto. De esta forma, se evitan las tarifas mensuales costosas y quien solicita el servicio puede tener acceso los mejores diseños inmobiliarios en la ciudad donde resida.