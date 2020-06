Innovación ‘made in’ Colombia

El diseñador industrial Carlos Andrés Escalante creó la firma Human Bionics, que desarrolló, una lámpara que elimina casi en un 100% todos los virus, incluso la covid-19, bacterias, hongos y esporas. La empresa, que se focaliza en productos en medicina y salud, industriales y apps de todo tipo, crea, además, artículos conectados a apps, hechos en Colombia, que han tenido éxito nacional como internacional.



(La virtualización en la proposición de valor de las empresas).

Human Bionics se ha especializado en lo que Escalante define a Portafolio como “el internet de las cosas” o sea “productos a partir de software (apps) con hardware (prototipos)”.



La empresa produjo este año “una lámpara robótica de rayos ultravioleta, germicida de onda corta llamada Kbinet Blue, que se conecta a nuestra app Kbinet y permite destruir, en 30 minutos, el 99,99% de los virus, inclusive la covid-19, bacterias, hongos y esporas”, garantiza.



Explica que la lámpara es ecológica, no produce contaminación, está hecha en acero inoxidable y que su mantenimiento es anual. “Es ecológica porque no emplea para limpiar químicos, ni grandes cantidades de agua, trapos, alcohol, gel etc. En unos minutos limpia un área grande y evita costos”.



Hay varias versiones de la Kbinet Blue: personal, familiar y otras para espectros más grandes como el Kbinet Blue o el Kbinet zero. La última es una cabina germicida con rayos ultravioleta de onda corta que limpia ropas y objetos para comercios o clínicas. Los precios oscilan entre el millón doscientos mil y los 10 millones de pesos. “Si las clínicas emplearan Kbinet zero, por ejemplo, no tendrían que cambiar la indumentaria médica o los tapabocas. Se dejarían en la cabina, que los desinfectaría y evitaría la contaminación cruzada. Lo mismo pasaría con la ropa que se prueban las personas en las tiendas”, afirma.



La lámpara “se enciende y apaga por medio del teléfono app Kbinet pero, la única recomendación es no activarla con personas alrededor por causa de la radiación que emite”, añade.



OTROS PRODUCTOS



Human Bionics también acaba de producir la Coffi Club, una app que, según Escalante, “unió e hizo socios del proyecto a los mejores caficultores de Santander quienes, además de poder vender sus productos, pueden ganar dinero con las ventas de todos los artículos incluidos allí.



Los caficultores comercializan sus propias marcas de café tostado, las promocionan y venden desde la app, al igual, que productos derivados del grano, maquinaria agrícola cafetera, cargas de café tostado, tours por sus propias fincas, cursos y todo lo relacionado con la caficultura”, cuenta.



Los amantes del café también se benefician de esta app y pueden encontrar allí el más especial, el de mejor calidad, sin químicos y apoyar al campesino colombiano desde la comodidad de su casa. “Sabemos que hay 550.000 familias en Colombia que viven del café y queremos que se unan Coffi Club. La app ya está disponible en Google Play Store y próximamente, a finales de junio, en web”, revela Escalante.



Human Bionics, también busca inversionistas para otros productos creados en 2019 como la Lubrivend, una máquina expendedora de aceite para motocicletas, automática, conectada a una app para que los motociclistas hagan el cambio de aceite en menos de 3 minutos. No contamina porque “compra” el aceite viejo de la moto lo recicla y no utiliza empaque, dice Escalante.



Igualmente, cuenta con el Tooth App, de utilidad para los odontólogos, que sólo saldrá al mercado a finales de este año, cuando se terminen de realizar las pruebas clínicas. Sirve para ayudarlos “a encontrar el color exacto cuando se trata de cambiar alguna corona y a calibrar los colores exactos de los dientes”.



En 2017 creó Made, otra app, destinada a personas con Alzheimer. Fue desarrollada con neuro psicólogos, que propusieron unos ejercicios claves que refuerzan sus mentes con el entrenamiento diario del cerebro. Esta app ya está disponible en Google Play Store.



EL MÁS EXITOSO



El producto con más éxito nacional e internacional ha sido el dispositivo ANDA, unas gafas inteligentes con láser, cámara de video, GPS, acelerómetro, metrómetro y software, que se conectan al oído de quienes padecen la enfermedad de Parkinson (EP), activan la zona motriz del cerebro y los ayudan a caminar mejor, sin que arrastren los pies o se caigan.



“Las gafas, conectadas por bluetooth a nuestra app, y diseñadas para teléfonos y relojes inteligentes, permiten a los enfermos de Parkinson tener una mejor calidad de vida, caminar y hacer ejercicio. Se entrenan a diario por medio de ritmos y voces (órdenes), previniendo el deterioro temprano de su salud. El dispositivo funciona porque sus ritmos le producen dopamina y eso mejora el movimiento de sus extremidades”, explica Escalante.



ANDA es el consentido de la empresa. Escalante reconoce que les ha permitido crecer y generar ventas, asistir a ferias internacionales, ganar concursos y hacer que nuestros inversionistas vean a Human Bionics como una empresa seria que diseña prototipos”.



A la última feria a la que la empresa asistió fue a CEATEC en Tokio, Japón, la más importante del mundo, invitada por el gobierno japonés y JETRO, en octubre del año pasado.



Actualmente esta app se puede descargar desde el Google Play Store. Revela que la están utilizando unas 600 personas al día y que cuenta con más de 950 descargas a nivel mundial. “La app no es gratuita pero el dinero recogido ayuda a mejorarla cada vez más”. La patente de ANDA fue homologada a nivel mundial y el producto premiado en Australia en 2013 por la Movement Disorders Association (Asociación de Desórdenes del Movimiento) “por crear una alternativa clave de ayuda contra el Parkinson”.



Carlos Escalante, Juan David Hernandez, Fabián Salazar, María del Mar Valbuena, Duván Castro y Carlos Arenas integran el equipo.



Gloria Helena Rey

Especial para Portafolio