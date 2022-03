El metaverso, estrella del Congreso Mundial de Móviles (MWC) Barcelona

Tras ser elevado a los altares por el estadounidense Mark Zuckerberg, el metaverso se ha coronado como la estrella de la nueva edición del Congreso Mundial de Móviles (MWC) de Barcelona, la mayor feria tecnológica del mundo, que se celebra esta semana.



Pero también acaparan protagonismo en este evento el 5G, que hará posible la realidad aumentada y virtual, el 'big data' (macrodatos); inteligencia artificial; 'cloud' (nube); 'robótica'; geolocalización o el Internet de las Cosas.





(El MWC espera recibir más de 40.000 visitantes).

LA REALIDAD VIRUTAL, PROTAGONISTA

La realidad virtual "era un terreno quemado hace 2 o 3 años porque la experiencia no era muy buena", pero desde que Zuckerberg, el fundador de Facebook, cambiara el nombre de su grupo por el de Meta y defendiera a capa y espada la fuerza de esta tecnología, la cosa ha cambiado, explicó a EFE el consejero delegado de la firma madrileña La Frontera, Bruno Mata.



(Wayra abrió el primer laboratorio 5G en el país para emprendedores).

Este no es el único catalizador del metaverso, sino también el abaratamiento de los dispositivos, que han pasado de costar 3.000 euros a 300, apunta. Las empresas ya se interesan por el metaverso, pero "hasta que no bajen más los precios y las gafas virtuales no sean más pequeñas, su generalización llegará más tarde. Habrá una travesía en el desierto hasta 2030 mínimo", afirmó este directivo.

Para acercar la realidad virtual al usuario, presenta su solución tecnológica Futura Space, un laboratorio de I+D con sede en Barcelona que, además de ofrecer tecnología a medida de empresas para que creen sus mundos virtuales, apuesta por llevar esta tecnología al público, a fin de que pueda crear su propio espacio virtual "con unos pocos clics" y sin necesidad de conocimientos técnicos.



(Facebook e Instagram vs. Europa: ¿se irán del continente?).

"De la misma manera que se diseñaron herramientas como WordPress para que se pudieran crear páginas web sin necesidad de saber programar, nosotros hemos diseñado 'Space Creator' para permitir a la gente que no tenga ningún tipo de conocimiento técnico que cree su propio espacio virtual", afirma su cofundadora y consejera delegada Patricia M. Val. Otra empresa española, Exxita Be Circular, que cuenta con Telefónica como socio minoritario, presenta su pasaporte verde electrónico para dispositivos basado en tecnología 'blockchain' (cadena de bloques).

El objetivo es hacer un seguimiento del producto desde su fabricación hasta que se convierte en residuo. "Es como si se tratara del libro de revisiones de los coches", lo cual es útil para la compra de dispositivos de segunda mano, afirma su consejero delegado, Alejandro Costa. Entre otras novedades, la compañía estadounidense Cisco presenta su oferta de red 5G privada para empresas, diseñada para impulsar una nueva ola de productividad para las compañías y como complemento de las inversiones que las empresas ya han realizado en Wi-Fi, transporte Ethernet y sistemas de gestión.

Esta tecnología del 5G expande también las posibilidades para el sector de los videojuegos en línea, al ofrecer una mayor conectividad y velocidad de carga para partidas en la nube, permitiendo jugar con calidad y fluidez desde teléfonos móviles, tal y como mostraron hoy diez "influencers" en una partida que jugaron en el MWC.

PROTESTAS CONTRA RUSIA



En plena crisis por la invasión rusa de Ucrania, un grupo de activistas protestaron hoy a las puertas del MWC para exigir que no se suministre tecnología a Rusia que pueda servir para fines militares. Los manifestantes, con banderas ucranianas , gritaron consignas como "No tecnología para el agresor" o "Boicot a Rusia". GSMA, la patronal de la industria móvil, organizadora del Mobile, decidió hace unos días vetar la presencia del pabellón de Rusia en el salón en represalia por la guerra en Ucrania.

En la feria sí participan algunas compañías rusas, como la empresa de seguridad informática Kaspersky, cuyos máximos directivos no han podido desplazarse hasta Barcelona ante el cierre del espacio aéreo europeo a la aviación rusa.

EFE