Cerrar la brecha Stem entre hombres y mujeres, objetivo de Microsoft

Durante diez años Microsoft ha buscado cerrar la brecha de género en los campos de la ciencia, matemáticas y tecnología (Stem). De acuerdo con El Foro Económico Mundial estima que el mercado laboral global puede absorber aproximadamente 150 millones de nuevos empleos tecnológicos durante los próximos cinco años. Y muchos otros trabajos tradicionales se convertirán en “trabajos habilitados por la tecnología”, lo que requerirá que los empleados de todos los sectores tengan esas habilidades digitales, pero el problema es que mientras crecer la demanda de habilidades digitales, el déficit de mujeres en estas áreas es un problema global.



En el mundo sólo el 35% de los estudiantes de Stem en la educación superior son mujeres y sólo el 3% de las mujeres en educación superior eligen estudios de tecnologías de la información y la comunicación según el informe de la Unesco. Ya en el mercado laboral, las cifras suelen ser más preocupantes: en el mundo del software, la representación femenina no suele superar el 10%.



La intención de la compañía es cerrra la brecha capacitando a las jóvenes colombianas en habilidades tecnológicas y lo hace con dos programas: Digigirlz y entrenatones para mujeres, buscando diseñar espacios para proveer la oportunidad a niñas, jóvenes y emprendedoras de aprender y desarrollar estas habilidades.



“La participación de las mujeres en la tecnología la enriquece, potencia la creatividad, hace más productivas a las organizaciones. Adicionalmente, los trabajos más demandados y mejor remunerados estarán en estas áreas donde las mujeres están poco presentes, y si no actuamos, las brechas de género, ingresos y de acceso al empleo se ahondarán, las mujeres tendrán menos oportunidades. Es por esto sentimos la responsabilidad de inspirar a la próxima generación de líderes femeninos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Stem)”, explicó Natalia Jaramillo directora de educación Microsoft Colombia.



De acuerdo con un el estudio, de Microsoft ‘Closing the Stem Gap’, las niñas pierden interés a medida que pasan tiempo en los colegios. Por ejemplo, 31 por ciento de las niñas cree que los trabajos que requieren codificación y la programación “no son para ellas”, cuando están en bachillerato el porcentaje sube a 40 y en la universidad es del 58 por ciento.



“Un patrón similar se aplica más allá del colegio. Las mujeres jóvenes con menos probabilidades de saber cómo seguirían una carrera Stem son esos matriculados en la universidad, irónicamente, los que están más cerca en sus vidas de comenzar una carrera”, dice el estudio.



Con el programa Con su programa Digigirlz, la compañía recientemente capacitó a 67 niñas y jóvenes de poblaciones vulnerables en Colombia en habilidades para la cuarta revolución industrial, con nociones básicas sobre aspectos de la tecnología 4.0, y debían desarrollaran un prototipo individual para resolver un reto luego le siguieron charlas de motivación. De acuerdo con la firma una niña participa en un evento DigiGirlz, hay un aumento del 24% en el interés en la tecnología y 91% recomendaría el programa.



En el caso de los Tech Training days duran 15 para mujeres, se hace en la plataforma Azure y Power Platform para resolver un reto el Cloud Skill Challenge, basado en computación en la nube y se pueden certificar las habilidades.



LO QUE SE DEBE HACER PARA CAMBIAR EL PANORAMA



De acuerdo con el estudio, ‘Closing the Stem Gap’ de Microsoft existen pasos inmediatos y prácticos que las escuelas, los padres, profesores, organizaciones sin fines de lucro y profesionales pueden aprovechar hoy para mejorar el compromiso de las niñas con el Stem entre ellas proporcionar modelos positivos para seguir en los distintos campos, también demostrar el camino que se puede seguir y los resultados que otras mujeres han tenido. También se pueden apoyar las actividades extracurriculares y dar experiencias prácticas, enfatizar los aspectos creativos Stem.



También involucrar a las estudiantes a hacer sus preguntas y escuchar sus desafíos y deseos.



