Qué quiso decir MinTIC con 'el país tiene conectividad, pero es falsa'

En el marco del Congreso Internacional Andicom, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, realizó una intervención en la que resaltó la importancia de realizar un trabajo articulado para desarrollar las tecnologías, como la inteligencia artificial, que contribuyan al crecimiento del país.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Además, se refirió al plan de trabajo que vienen realizando desde el Ministerio, que incluye puntos enfocados en la educación, para seguir conectando a Colombia, y presentó el balance de cómo avanzan el proyecto de Centros Digitales, que incluye la conexión de escuelas.



(Sumarse al mundo digital: la invitación del MinTIC a los empresarios).



“Queremos plantearles un reto a ustedes como sector: hacer de Colombia un país de base tecnológica. Para lograrlo, tenemos que reducir la brecha digital, desarrollar ecosistemas de innovación en todas las regiones, y aumentar la oferta en educación digital”, señaló Lizcano.



Frente al balance de cómo está el país en materia de conectividad, el jefe de la cartera de las TIC dijo que hasta el momento solo el 65% de Colombia estaba conectado, pero “con una conectividad falsa”, ya que la mayoría de los usuarios no “cuentan con internet para educarse”.



“El 80% de los usuarios en el país son prepago y solo usan las redes sociales o WhatsApp y esa no es la verdadera conectividad, ya que no tienen internet para educarse. Desde el Ministerio de las TIC venimos trabajando en un plan, integrado por tres estrategias, para mejorar en conectividad y llegar a las zonas más apartadas de Colombia. Sabemos que es un compromiso de todos, y por parte del Gobierno se ha duplicado el presupuesto en inversión y y hoy llega a los $4 billones. Además, vamos a recibir dineros del Presupuesto General de la Nación. Sabemos que también debemos contar con el apoyo del sector privado”, apuntó el ministro Lizcano.



(Candidatos a la Alcaldía de Bogotá firman compromiso en tecnología).



En su intervención el ministro también presentó un balance de cómo avanza la conectividad de los Centros Digitales, luego del escándalo de Centros Poblados.



“Cuando llegamos al Gobierno esto era un desastre, se habían perdido $70.000 millones y el porcentaje de avance solo iba entre un 12% y 15%. Durante este año, logramos desenredar el problema y ya tenemos 8.000 escuelas conectadas de las 14.000 que se tenían previstas. Y vamos a conectar casi 3.00 0 de aquí a diciembre. Hay que destacar que el proceso de avance de Claro ya va en un 93%, y el de ETB en un 67% . Hemos avanzado”, precisó el ministro.



Por último, el ministro señaló que el próximo año se estará realizando una subasta en el mes de abril, con el fin de que participen operadores regionales.

Andicom

En su primer día de apertura, el Congreso Internacional Andicom registró la participación de más de 6.000 personas. Asimismo, la agenda académica estuvo centrada en cómo acelerar a la economía y a la sociedad a través de herramientas digitales.



(‘Ciencia y tecnología, la ‘cenicienta’ de los presupuestos’: Bolívar).



“Gracias por confiar en Cintel, somos una organización sin ánimo de lucro, que desde hace ya más de 30 años desarrolla múltiples actividades para impulsar el crecimiento económico y social, enfocados en acelerar la inclusión digital de todos los sectores productivos del país. Andicom es una de ellas”, expresó Manuel Martínez Niño, director ejecutivo de Cintel.



“Este espacio no solo está pensado para hablar de las nuevas tecnologías sino de la importancia de seguir con ese avance en materia de transformación digital”, comentó.



(‘Hay que aplicar la tecnología para la seguridad’: Robledo).



El congreso, que va hasta el viernes 8 de septiembre, también le ha abierto paso a las nuevas herramientas tecnológicas como es el caso de la inteligencia artificial.

Los multiversos del trabajo

En el primer día de Andicom se compartieron experiencias de implementación de estrategias tecnológicas que empoderen a los ciudadanos en sus actividades diarias.



Andrés Mendoza, regional manager de Manage Engine, en su conferencia ‘Navegando los multiversos del Trabajo Digital’, explicó el nuevo concepto de 'workplace'.



"Hoy tenemos que aterrizar el término 'cerrar la brecha' en los entornos laborales, lo que conocíamos como trabajo cambió. Hoy las organizaciones tienen el reto de pensar en estrategias de innovación”.



PORTAFOLIO