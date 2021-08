Un modelo de financiación empresarial, a través de carros usados

La economía colombiana vive un momento crucial en el que las empresas juegan uno de los papeles más fundamentales para su crecimiento y desarrollo en el país. Y uno de sus mayores retos ha sido el de generar liquidez y ahorrar costos en medio de la coyuntura actual, de esta manera la propiedad de flotas vehiculares se convierten en un gasto innecesario y en un bien que termina depreciándose a lo largo de los años.



En medio de esta situación surge un nuevo modelo conocido como Rent Back, el cual permite a las empresas obtener un mayor flujo de caja, y así usar estos recursos para optimizar el crecimiento de su organización.



Una simple pregunta responde a esa necesidad y es ¿cuánto se devalúa un carro al momento de salir del concesionario? Según algunos expertos con tan sólo andar unas cuadras el valor puede disminuir hasta un 10% dependiendo de la marca, ya que hay algunas que llegan a depreciarse hasta en un 50% con el paso del tiempo.



A esos datos habría que sumarle que de acuerdo a un estudio de la Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos del Banco Davivienda, en agosto de 2020 los autos de segunda en Colombia perdieron en promedio 2,8% de su valor con respecto al mismo mes de 2019. Eso supondría que en cinco años, los carros ‘de segunda’ podrían contraerse hasta en un 14%.



Esa es una de las tantas razones por las que la cofundadora de Alkirenting.com, Martha Rey, considera al rent back como una de las mejores opciones para afrontar aquellos problemas financieros que las empresas puedan tener en medio de la reactivación económica.



“En este momento en el que muchas personas y empresas se tuvieron que reinventar a raíz de la pandemia y reorganizar sus finanzas por el cierre en los comercios, despidos y cambios en la economía en general, este es un modelo bastante atractivo para obtener liquidez a partir de los carros que se tienen”, señaló Rey.



Este es un modelo que le permite a las personas y empresas obtener financiación inmediata al vender sus vehículos a una entidad financiera sin la necesidad de perder el bien, ya que puede seguir usándolo a través de un contrato de renting.



Teniendo en cuenta todos estos factores, Alkirenting.com empezó a apostarle a este modelo que ha sido muy exitoso en otros países del mundo. Por ello, la cofundadora de esta empresa decidió señalar los cinco beneficios que se pueden llegar a obtener al adquirir este tipo de servicios:



- Las empresas consiguen mejorar su flujo de caja: Y al no ser una operación financiera, no se contabiliza en el pasivo de la sociedad.



- Las empresas se benefician de las ventajas que tiene el modelo de renting: Como una menor carga fiscal o tributaria, ya que, al tratarse de un arrendamiento operativo, el canon corresponde a un gasto y es deducible en un 100% del impuesto de renta.



- Las empresas tienen mayor optimización del control y pueden gestionar mejor su flota vehicular.



- Al firmar un contrato renting, las reparaciones y mantenimiento de los carros no depende de las empresas: Sino de la entidad financiera arrendataria. Tampoco se deben preocupar por el pago de impuestos ni seguros.



- Las empresas se pueden dedicar al core de su negocio: Gracias a que toda la gestión de la flota es atendida por la entidad financiera.



Desde su plataforma, se puede aplicar a este nuevo modelo, que en principio estará funcionando en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, y Barranquilla. Lo único que deben tener en cuenta los empresarios es que sólo se aceptan vehículos de máximo cuatro años y menos de 45.000 kms. Además deberán cumplir con unos requisitos y firmar un contrato de Renting a 36 meses.



Desde la agremiación para el alquiler de vehículos (Asorenting), han asegurado en varias ocasiones que el renting es una gran oportunidad para que las empresas puedan generar liquidez al ahorrar costos no solo en la adquisición de nueva flota, sino en el mantenimiento de la misma. Es por ello, que actualmente el país cuenta con más de 40.000 vehículos para alquiler en todos los segmentos (livianos, utilitarios y pesados).