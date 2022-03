Conectividad fija, el mayor reto en zonas rurales del país

La Fundación Teléfonica Movistar presentó los resultados de su más reciente estudio ‘Sociedad Digital Latinoamérica’, en el cual se abordaron tres temáticas importantes: cobertura de la tecnología a nivel nacional, el uso que se le da al internet; y sobre todo qué tanta apropiación de habilidades y capacidades tecnológicas hay en el país.



De acuerdo con Mónica Hernández, directora de la Fundación Telefónica Movistar, el reporte destacó un punto importante y es la desigualdad que se tiene en el país en materia de conectividad fija en los hogares, especialmente en las zonas rurales.



“Este estudio dejó en evidencia la desigualdad que se tiene en conectividad fija. La cobertura en los hogares colombianos está por encima del 56%, pero con unas diferencias muy marcadas en lo que puede ser lo urbano y lo rural. En temas rurales hay zonas que no alcanzan el 15% de conectividad fija. Asimismo, se presenta mucha desigualdad, hay escuelas que no cuentan con conectividad y los niños tienen que hacer sus tareas desde los celulares porque los hogares no cuentan con esa penetración del internet”, explicó Hernández a Portafolio.



Por otra parte, el estudio también precisó que en general el mayor uso de celulares se da para temas de entretenimiento, en lo que se destaca video y música en streaming. “Esto es jalonado por las nuevas generaciones, 95% de las personas que acceden a internet”, afirmó Hernández.



Por último, la ejecutiva señaló que este estudio, que se viene realizando desde hace 20 años en España y que ahora se está desarrollando en la región, busca tener un impacto positivo en la toma de decisiones en cuanto a la digitalizaición y conectividad.



