Nace modelo de monetización para implementación tecnológica

Son muchos los estudios e investigaciones que evidencian las principales barreras que siguen teniendo las empresas en Latinoamérica para transformarse digitalmente y llevar sus negocios al siguiente nivel de competencia.



Desde aspectos de cultura organizacional hasta la compleja migración del modelo de negocio son aspectos que se destacan en esta documentación del tema. Sin embargo, el obstáculo que más se repite entre las respuestas de los empresarios y emprendedores, es el temor a los costos operativos y de capital que significa implementar tecnología de punta para llevar al negocio al nivel tecnológico que sus clientes y el mercado demandan.



Este temor paraliza a muchas empresas, y minimiza los pasos que deciden dar para avanzar en el crecimiento de su negocio bajo las nuevas líneas de mercado, sobre todo a pequeñas y medianas empresas, que son más del 80% del ecosistema empresarial de cualquier país en la región.



LLEGA ZETA



Zero Expenditure Technology Adoption, ZETA, que en español se entiende como Cero Gasto en Adopción de Tecnología, es un modelo de adopción de tecnología de punta con bajo costo de inversión y un esquema de monetización y autosostenibilidad, desarrollado por la empresa Infomedia Service, a partir de sus más de 24 años de experiencia en desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas para pymes y grandes empresas.



“Con ZETA buscamos subsanar el temor a implementar tecnología y acelerar la transformación tecnológica por sus costos de adopción. Abrimos así la posibilidad de que cualquier ciudad o negocio con alta afluencia de personas como parques recreativos, sistemas de transporte masivo, centros comerciales, entre otros, cuenten con soluciones de última generación e integre innovaciones disruptivas, a partir de un modelo en el que Infomedia se hace socio estratégico, para que la tecnología necesaria pueda ser monetizada, y de esta forma generar un motor de ingresos, cambiando la perspectiva de gasto y los obstáculos de inversión a corto y mediano plazo.”, afirma Acuña.



MONETIZAR MEJOR QUE GASTAR



Los empresarios y emprendedores, los gerentes y directivos de toda organización saben los cargos a nivel de Capex y Opex que puede representar una implementación de tecnología para cualquier nivel de su negocio, sobre todo en la capa de interacción, comercialización y ventas hacia los clientes.



Por esto la promesa de valor de ZETA consiste en que cualquier ciudad o negocio con alta afluencia de personas, podrá contar con la tecnología que necesita para mejorar la experiencia de sus usuarios y competir en un escenario de rápida digitalización, sin tener que invertir en la compra de tecnología como primer paso, dejando que Infomedia se encargue de la implementación de esta y en su monetización a partir de una sociedad que comparte riesgo e ingresos.



“Queremos poner nuestra experiencia y know how para ser socios de las ciudades y negocios con alta afluencia de personas a través de nuestro modelo Smart City 4.0, buscando mejorar la experiencia y relación de sus usuarios con la oferta y demanda de servicios y comercio existente, a través del uso directo, eficiente y seguro de tecnología de punta, compartiendo además, el riesgo y los retos que significa no sólo invertir o gastar en su implementación y operación, sino, que nuestros clientes se beneficien de un modelo de monetización y autosostenibilidad a mediano y largo plazo”, asevera Acuña sobre el objetivo del modelo ZETA, basado en colaboración y sostenibilidad.