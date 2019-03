Negocios podrán tener su app en solo horas

La necesidad de estar cada vez más cerca de sus clientes a que empresas de diversos sectores incursionen en la creación de aplicaciones móviles. Sin embargo, además de representar altos costos, el desarrollo de este tipo de plataformas puede tomar bastante tiempo para ponerse en marcha.



Ante esto, la compañía de software Low Code VeriTran, lanzó a nivel mundial una plataforma que resolverá este inconveniente permitiendo a las grandes, medianas y pequeñas empresas tener sus propias apps en tan solo un par de horas.



Se trata de Low Code Platform, una plataforma en la nube que permite a las empresas construir aplicaciones móviles de manera rápida y sencilla. De acuerdo con Marcelo Fondacaro, VP Global Sales Director de VeriTran, para acceder a los servicios de esta plataforma no es necesario tener conocimientos técnicos en programación, seguridad, diseño gráfico, etc.



“La plataforma no necesita codificación, lo que permite que se pueda construir aplicaciones sin necesidad de utilizar una línea de código y sin necesidad de ser un experto en programación”, afirmó Fondacaro.



En Low Code Platform los usuarios se encontrarán con un Marketplace en el que podrán descubrir componentes para la construcción de su aplicación. “Funcionará como una tienda digital donde los clientes pueden descubrir, probar y comprar componentes, plantillas o servicios tanto de VeriTran como de una comunidad de empresas dedicadas a resolver las necesidades de diversas industrias”, aseguró Fondacaro.



Para acceder a estos servicios, los empresarios deberán dirigirse a la página web de VeriTran. En un principio encontrarán una opción para probar la herramienta de manera gratuita por tres meses y con un tope de 100 usuarios por aplicación. Luego de ello, deberán acceder a un plan que tiene un costo de 250 dólares por mes.



“Así tendrán acceso a todo un ecosistema de fintech y empresas tecnológicas de diferente tipo que desarrollan aplicaciones y componentes, las cuales podrán descargar para que no tengan que desarrollar sus plataformas desde cero a un bajo precio, y el cual solo será cobrado por el uso de la plataforma”, explicó Fondacaro.



De acuerdo con Fondacaro, esta plataforma representa una oportunidad no solo para las grandes empresas que desean ingresar al mundo de la tecnología móvil, sino que también es una opción bastante viable para las pymes.



“Hacer una página web o desarrollar una aplicación móvil es muy complejo, se necesita tiempo y contratar servicios profesionales que tienen un costo muy elevado. Por ello, nuestra plataforma representa un gran beneficio para las pymes porque encontrarán en ella todas las herramientas que necesitan para tener sus propias plataformas de forma muy sencilla, y sobre todo, en cuestión de horas”, aseveró Fondacaro.



Low Code Platform está habilitada en Colombia.