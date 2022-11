Nokia: lo que ofrece actualmente y sus proyecciones en el mercado

Antes de que los smartphones llegaran al mercado, marcas como Nokia, a través de su icónico 1100, habían conquistado al consumidor colombiano gracias a la funcionalidad y durabilidad de sus celulares. Hoy años después, cuando las nuevas tecnologías apremian, esta firma de origen finlandés sigue apostando por la innovación y por ganar más participación en el terreno local.



Camilo Forero Gómez, country manager para Colombia y Ecuador de HMD Global (Nokia Mobile), habló de cómo la compañía ha venido creciendo en los últimos años en el país, de su nuevo canal de e-commerce, lanzado el pasado mayo, y de su nuevo celular enfocado en la sostenibilidad.



¿Cuál es el balance que puede hacer de la operación de la empresa en Colombia?



Llevamos seis años trabajando en el país. Y desde que retomamos el negocio de la firma HMD Global, única empresa autorizada para vender la marca Nokia, hace dos años, hemos venido creciendo de una forma importante en Colombia. Por ejemplo, de 2020 a 2021 crecimos más de un 100% y duplicamos el número de unidades en ventas y en dinero.



Para el cierre de 2022, proyectamos un crecimiento en unidades de un 25% y en valor de 15%. Este crecimiento ha estado impulsado por el trabajo con nuevos clientes y nuevos canales de venta. Si bien hace dos años solo trabajábamos con dos operadores, hoy en día lo hacemos con los cuatro operadores; además estamos en los nueve retailers o almacenes de cadena más importantes de Colombia, lo que nos ha llevado a cubrir más de un 90% del mercado potencial.



¿Cuántos productos tienen en el país en su portafolio?



Actualmente, tenemos 15 productos en el país, divididos en tres segmentos diferentes. El primer segmento es el de entrada, en donde se encuentran las famosas ‘flechitas’, en esta línea contamos con seis equipos. En el segmento de smartphone tenemos tres series: serie C, serie G y serie X. Es de destacar que a medida que aumenta la letra es mejor el celular, aquí tenemos ocho teléfonos diferentes. Asimismo, tenemos una tablet en el mercado, la T20, y estamos próximos a lanzar la T10 en el mercado colombiano. Finalmente, tenemos los accesorios.



Nokia siempre ha estado entre los consumidores colombianos. Pero, ¿qué tanto ha cambiado el perfil del consumidor local?



Sin duda hay varios perfiles, hay quienes buscan celulares como las ‘flechas’ porque definitivamente decidieron no migrar a un smartphone, porque solo necesitan comunicarse por voz, y hay otros que buscan equipos con más herramientas. Asimismo, los consumidores buscan equipos a precios asequibles y muy competitivos, por ejemplo, en el mercado tenemos celulares desde los $349.000 hasta los $2 millones y medio.



¿Los celulares ‘flechas’ todavía dependen de conectividad 2G?



Nuestros teléfonos son 4G, sin importar que sea una ‘flechita’, todas las referencias son 4G con el fin de dar la solución completa a los usuarios colombianos.



¿Cómo se han comportado las ventas de tabletas, tras la pandemia?



A nivel empresarial y educativo todavía vemos un uso de este tipo de herramientas. Sin embargo, no presenta el mismo ritmo que se veía en la pandemia. De hecho tenemos la oferta para que los niños y niñas puedan utilizar las tabletas.

Camilo Forero Gómez, country manager para Colombia y Ecuador de HMD Global (Nokia Mobile). Archivo particular

¿Cree que el dólar y la inflación serán importantes en sus ventas este año?



Manejamos precios muy asequibles para el mercado colombiano, que es lo que realmente están buscando los usuarios en estos momentos de crisis económica, en donde el poder adquisitivo ya no es el mismo. Es en este punto en que jugadores como Nokia son claves para los consumidores por su oferta.



¿Cuál es su nuevo lanzamiento que le presentan a los colombianos?



Traemos a Colombia el Nokia G60 5G, un producto pensado en ser amigables con el medio ambiente. Es así como el 60% de este teléfono es desarrollado con materiales reciclables, es muy liviano y su carcasa es 100% generada con materiales reciclables. Esto nos hace diferentes, y hoy nuestro mensaje es conectar al mundo sin que le cuesta al planeta. Los usuarios colombianos van a poder encontrar este nuevo equipo en todas las plataformas, en los operadores y almacenes de cadena.



Colombia es un mercado muy importante para la marca y por eso hemos querido lanzar este nuevo equipo aquí. Sabemos que este país tiene todo el potencial para seguir creciendo.



¿Cómo les ha ido con su canal de ‘ecommerce’ en el país?



Lanzamos nuestro ecommerce en mayo y mes a mes hemos venido creciendo. Hoy este canal representa un 5% de nuestras ventas, pero la meta es que tenga una representación del 10% del total de nuestras ventas. Sin duda vemos el potencial de las ventas online.



¿Qué otras sorpresas traen para los consumidores colombianos?



Nuestros equipos se han caracterizados por su durabildiad y calidad, es por ello que traemos dos años de garantía en nuestros teléfonos a partir de la serie X, que es una gama media y una gama media alta. Si bien el estándar del mercado y por ley es un año de garantía, nosotros queremos que los usuarios en Colombia se sientan confiados del portafolio que tiene Nokia.

JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio