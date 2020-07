'La recuperación económica mundial está en riesgo', Moody's

La frágil recuperación económica corre el riesgo de estancarse. El resurgimiento de las infecciones por coronavirus en la región de Asia Pacífico, cuyo freno del virus fue más eficaz que en otros lugares, es una alerta para el resto del mundo. China registró esta semana el mayor número de infecciones domésticas en más de cuatro meses y un nuevo caso surgió en Pekín, el primero en 21 días. Tokio, Hong Kong y Melbourne registran casos récord e incluso Vietnam, que pasó casi 100 días sin un nuevo paciente local, ahora intenta controlar un brote. La pandemia continúa avanzando en partes de Estados Unidos, epicentros en Europa y en grandes economías emergentes, como India y Brasil.



Con pocas posibilidades de un disyuntor hasta que se descubra y distribuya una vacuna, los gobiernos tendrán que duplicar el estímulo de 11 billones de dólares y el inigualable apoyo de bancos centrales desde que comenzó la crisis.



La Reserva Federal se reúne esta semana para decidir sobre las tasas de interés mientras legisladores estadounidenses debaten otro paquete de estímulo fiscal de 1 billón de dólares. La Unión Europea acaba de firmar un paquete para la crisis de 750.000 millones de euros (US$878.000 millones) y gobiernos de todo el mundo tendrán que extender los programas de apoyo.



"La recuperación económica mundial está en riesgo", dijo Mark Zandi, economista jefe de Moody's Analytics. "La clave para garantizar que la economía mundial no vuelva a caer en recesión en los próximos meses es un continuo apoyo monetario y fiscal agresivo".



FACTORES DE CRECIMIENTO



Mucho dependerá de que tan rápido se puede restablecer la confianza del consumidor. Los viajes y el turismo aún siguen en crisis y reprimen la demanda. La confianza también dependerá del éxito en el control del virus y la rapidez con que los desempleados puedan encontrar un trabajo.



Grandes marcas globales como Deutsche Lufthansa AG, Airbus, Marks & Spencer Group Plc y LinkedIn, de Microsoft Corp., están recortando empleos. Yell Inc. estima que más de la mitad de los cierres de negocios que eran temporales cuando comenzó la epidemia de covid-19 en Estados Unidos ahora serán permanentes. "Como los consumidores eran la fuerza principal para un desempeño excepcional y la solidez del empleo hasta 2019, el crecimiento global tendrá un desempeño inferior hasta que el consumidor regrese", indicó Catherine Mann, economista jefe de Citigroup Inc. y ex economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.



Goldman Sachs Group Inc. advirtió que las economías de Asia y el Pacifico, que representaron más de 70% del crecimiento mundial en 2019, pasaron por un gran punto de inflexión en junio, cuando el ritmo de reapertura de la región "se desaceleró materialmente", y se vislumbran desafíos importantes. Las economías de la región han alcanzado 'el final del comienzo' de la recuperación", según Andrew Tilton, economista jefe de Goldman en Apac.



Si bien la economía de China había vuelto a crecer el último trimestre y las lecturas de la producción industrial mostraban un repunte en V, tanto la demanda del consumidor como la inversión privada siguen siendo débiles. En Estados Unidos la recuperación se está estancando en medio de un aumento en los casos de coronavirus en varios estados.



Incluso cuando se descubra una vacuna, habrá que esperar hasta que esté disponible a nivel mundial, comentó Rajan, exbanquero central indio, en una conferencia en línea la semana pasada organizada por DBS Group Holdings Ltd. "Las principales economías volverán a operar plenamente probablemente en el segundo o tercer trimestre del próximo año, incluso con todo funcionando según lo planeado, lo que en este mundo es difícil de imaginar", dijo.



Bloomberg