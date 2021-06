FaceTime para Android y Windows y más novedades de Apple

Apple presentó el nuevo sistema operativo para iPhone, iOS 15, en el que ha actualizado el servicio de videollamadas FaceTime para que sea accesible a usuarios de Android y Windows.



Con esto, Apple busca que FaceTime tenga un estilo como Zoom, la plataforma más popular de este tipo desde que se desató la pandemia de covid-19.

El nuevo FaceTime introduce la posibilidad de crear enlaces para las llamadas que se pueden compartir con el resto de usuarios, así como un sistema de visualización en ‘parrilla’ (todos los participantes en la llamada aparecen con las mismas dimensiones uno junto al otro) y el modo retrato para difuminar los fondos de forma automática.



También presentó una herramienta que reconoce y digitaliza el texto de las fotografías, de manera que permite convertir automáticamente apuntes tomados a mano o el contenido de carteles e indicadores callejeros.



La nueva función, bautizada como Live Text, es similar a la que ya ofrecen compañías de la competencia como Google y Samsung y ahora llega a los cientos de millones de usuarios de iPhone y de iPad en todo el mundo.



Para convertir el texto de una fotografía (por ejemplo, un recibo de compra o una página de libro) a digital, basta con seleccionar la imagen en el celular o la tableta y hacer clic sobre él, tras lo cual se pueden copiar las palabras y pegarlas, por ejemplo, en un nuevo documento.



Esta herramienta, que funciona mediante inteligencia artificial, podrá usarse en siete idiomas distintos (entre ellos, español) en iPhone, iPad y computadores Mac.

Apple tendrá en sus sistemas operativos la posibilidad de copiar textos de fotos. EFE

Tenga en cuenta que el nuevo sistema operativo de iPhone solo será compatible con los siguientes modelos:



- iPhone 12

- iPhone 12 Mini

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12 Pro Max

- iPhone 11

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone XS

- iPhone XS Max

- iPhone XR

- iPhone X

- iPhone 8

- iPhone 8 Plus

- iPhone 7

- iPhone 7 Plus

- iPhone 6S

- iPhone 6S Plus

- iPhone SE (primera y segunda generación)

- iPod Touch (séptima generación)

MÁS SISTEMAS OPERATIVOS



Apple presentó el sistema operativo nuevo para tabletas (iPadOS 15), relojes inteligentes (watchOS 8) y computadores (macOS Monterey).



iPadOS 15 tiene como principal novedad la mejora de la función multitarea que, de ahora en adelante, hará más fácil mostrar la pantalla dividida y migrar de una a otra actividad, mientras que watchOS 8 introduce una nueva aplicación para el control y seguimiento de la respiración.



Por su parte, macOS Monterey aumenta la compatibilidad entre los Mac y las tabletas, de manera que basta con situar el iPad junto al computador para que el cursor del ratón y el teclado pasen a operar en ambos dispositivos.

Nuevo sistema operativo de los computadores Mac. EFE

Siguiendo también con la lógica de reducir las barreras entre aparatos, el nuevo sistema operativo para Mac permite reproducir contenidos de audio e imagen desde el celular en el computador.



EFE