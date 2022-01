Conozca las innovaciones para 2022 de Samsung y Lenovo

En la feria tecnológica Consumer Electronic Show (CES), que se realizó del 5 al 7 de enero del 2022, Samsung Electronics y Lenovo dieron a conocer sus más recientes innovaciones de audio y video.



Las compañías le apuestan al desarrollo de productos de entretenimiento que brinden experiencias personalizadas a los usuarios y satisfagan las necesidades de los diferentes espacios del hogar.



Entre los recientes lanzamientos de Samsung para el 2022 de las marcas de tecnología se encuentran:



TELEVISOR MICRO LED



La pantalla ofrece la mejor calidad de imagen gracias a los led de 25 millones de micrómetros que producen luz y color individualmente.



El usuario tendrá una experiencia inmersiva a través de la profundidad, los colores vibrantes y un mayor nivel de claridad y contraste que caracteriza al televisor.



Samsung presentará pantallas micro led en tres tamaños diferentes: 110″, 101″ y 89″.



TELEVISOR NEO QLED

Este TV brinda imágenes más reales y paisajes sonoros más inmersivos.



Su procesador Neo Quantum permite que el televisor controle su iluminación y su tecnología Shape Adaptive perfecciona el brillo y la precisión de las imágenes.



Este TV Samsung cuenta con el modo 'eye comfort', que ajusta automáticamente el brillo y el tono en función de un sensor de luz, lo que permite una experiencia más cómoda de noche.



TELEVISORES LIFESTYLE



Ahora tienen una nueva pantalla mate con propiedades antiglare, antirreflejos y antihuellas para brindar agradables y cómodas experiencias de visualización.



Existen tres tipos de televisores 'lifestyle' de Samsung:



- The Frame: ofrece la experiencia de visualización de arte más realista con Pantalla Mate en relieve.



- The Serif: viene con una carcasa mate y se ofrece desde 43″ a 65″.



- The Sero: optimiza la nueva Pantalla Mate en los modos vertical y horizontal, lo que permite que los usuarios vean simultáneamente diferentes contenidos.



DISPOSITIVO SMART HUB



Los Smart TVs 2022 de Samsung incorporan un nuevo 'smart hub'. El dispositivo guiará a los usuarios hacia su contenido favorito o les ayudará a descubrir algo nuevo mientras pasan menos tiempo buscando.



CELULAR GALAXY S21 FE 5G

El smartphone de Samsung ofrece las funciones, versión premium, del Galaxy S21: diseño llamativo, rendimiento potente, cámara de nivel profesional y conectividad continúa de ecosistema.



Además, el S21 FE 5G cuenta con una carcasa elegante y delgada de 7.9mm de grosor, por lo que puede entrar fácilmente en un bolsillo para acompañar cualquier estilo de vida.



PANTALLA PORTÁTIL THE FREESTYLE



Esta pantalla, portátil y liviana, es un proyector, un altavoz inteligente y un dispositivo de iluminación ambiental.



La base versátil de 'the freestyle' de Samsung permite una rotación de hasta 180 grados, lo que habilita a los usuarios a mostrar videos de alta calidad en cualquier lugar.



SAMSUNG HOME HUB



Se trata de la nueva e innovadora forma de administrar los electrodomésticos a través de un dispositivo con pantalla táctil, que proporciona acceso instantáneo a servicios domésticos conectados y personalizados.



Estos lanzamientos se suman al anuncio realizado por Samsung Electronics sobre las iniciativas de sostenibilidad de 2022. La compañía desarrollará electrodomésticos más ecológicos, como medida contra los actuales problemas ambientales.



Asimismo, Lenovo presentó en el CES su más reciente innovación.



LAPTOPS THINKPAD Z13 Y Z16



Los nuevos diseños de la gama de laptops empresariales premium de Lenovo no solo introducen nuevos colores como bronce y gris ártico y sino también materiales más sostenibles como el aluminio o cuero negro vegano reciclados.



La sostenibilidad de las Thinkpad Z13 Y Z16 se extiende al 'packaging' fabricado con bambú y caña de azúcar 100% reciclables y compostables, y el adaptador de corriente alterna utiliza un 90% de contenido postconsumo.



