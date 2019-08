Peluquerías ‘low cost’, un nuevo concepto en el sector belleza

Archivo particular

El lujo, la buena atención y los precios bajos son tres conceptos claros que identifican a Monet Beauty Shop, una novedosa apuesta de belleza creada por John Jairo Cruz, un llanero de 33 años que decidió reunir en un mismo lugar lo más chic de los centros de estética bajo el criterio del ‘low cost’ en Bogotá.



Esta propuesta nació luego de largos años de trayectoria de Cruz en los sectores de retail y de belleza, en los que pudo descubrir las dificultades y vicisitudes de las empresas de este tipo en cuanto a la atención al cliente.



(La primera app que ofrece los servicios de belleza sin salir de casa).

“Gracias a mi amplia experiencia pude conocer de cerca todas las molestias de las personas a la hora de buscar un servicio. La gente está cansada de las largas filas, las malas caras, los trabajos de poca calidad y los precios exorbitantes. Por eso, sigue siendo vital para el mundo la construcción de ideas que piensen en la experiencia de usuario como base fundamental de cualquier unidad de negocio”, asegura John Jairo Cruz, creador de Monet Beauty Shop.



Este centro especializado de belleza cuenta con dos puntos en la ciudad (Mazurén y Éxito de Villas de Granada) en donde hombres y mujeres podrán encontrar un espacio diseñado al estilo de las mejores peluquerías del mundo y en el que los bogotanos tienen la posibilidad de disfrutar una experiencia única y exclusiva a precio de bolsillo en la capital



“Monet Beauty Shop es un salón de belleza estrato seis para todos los estratos. Este es un lugar que tiene cabida para la gente del común y en el que los visitantes podrán gozar de un servicio de peluquería acompañado de las más usuales terapias de bienestar humano como la chocolaterapia, la sidroterapia, entre otros”, cuenta Cruz.



Según un informe de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), en el país hay más de 35 mil peluquerías que generan un ingreso anual de cerca de 300 millones de pesos. Se estima que el 80 por ciento de estos negocios hacen parte de las popularmente llamadas “peluquerías de barrio”, cuyo dueño es una única persona.



Pese a que en Colombia este nuevo concepto del ‘low cost’ no ha sido potencialmente desarrollado en los salones de belleza, otros países en el mundo han hecho de esta idea un modelo de negocio rentable y justo con las necesidades de los más apasionados por la moda y el estilo. Ejemplo de ello es España, donde este tipo de peluquerías tienen un peso de cerca del 11,5% en este mercado y en el que se destacan cadenas como Oh My Cut!, Rasel y Spejo’s.



“En nuestros salones, trabajamos con los mejores productos de belleza sin exagerar en los costos de mano de obra. Nosotros estamos a la vanguardia con todas las tendencias de corte y tinturación de cabellos. Nos especializamos en técnicas como el balayage. Además, profundizamos en temas como el cuidado de las uñas, manicura y pedicura”, expone Cruz.



En los próximos meses, Monet Beauty Shop hará parte de una de las apuestas del sector belleza del Centro Comercial El Edén, prometedor proyecto que se constituirá prontamente como el más grande mall de Colombia y el segundo en Latinoamérica.